Десятки человек погибли в ходе тюремного бунта в Бразилии
16 января 2017, 08:50
Большинство жертв были обезглавлены или у них были отрезаны части тела.
По крайней мере, 26 человек были убиты в ходе бунта в тюрьме "Алькакуз" в Бразилии, сообщает Би-би-си.
Криминалисты сообщают, что большинство жертв были обезглавлены или у них были отрезаны части тела.
Беспорядки в тюрьме начались ночью в субботу. Всего бунт длился 14 часов, а полиции пришлось штурмовать тюрьму. Ранее полиция сообщала о троих обезглавленных заключенных.
По данным полиции, столкновения произошли между членами двух разных преступных группировок, которые находились в разных частях тюрьмы, но в ходе бунта смогли встретиться друг с другом.
По данным корреспондента Би-би-си в Бразилии, правительство страны опасается, что банды могут решиться на столкновения уже за пределами тюрем.
Это уже третий крупный тюремный бунт в Бразилии в этом месяце. С начала года более 100 заключенных погибли в ходе беспорядков в тюрьмах.
Бунты происходили в переполненных и отчасти контролируемых преступными группировками бразильских тюрьмах и раньше. Но в этом году масштабы насилия, в частности, в тюрьме штата Амазонас, заставили правительство страны объявить о реформе пенитенциарной системы.
Власти намерены построить еще пять особо охраняемых тюрем и создать специальные подразделения для подавления активности банд в исправительных учреждениях.
Фото: AFP
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