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Десятки человек погибли в ходе тюремного бунта в Бразилии

16 января 2017, 08:50

Большинство жертв были обезглавлены или у них были отрезаны части тела.


По крайней мере, 26 человек были убиты в ходе бунта в тюрьме "Алькакуз" в Бразилии, сообщает Би-би-си.

Криминалисты сообщают, что большинство жертв были обезглавлены или у них были отрезаны части тела.

Беспорядки в тюрьме начались ночью в субботу. Всего бунт длился 14 часов, а полиции пришлось штурмовать тюрьму. Ранее полиция сообщала о троих обезглавленных заключенных.

По данным полиции, столкновения произошли между членами двух разных преступных группировок, которые находились в разных частях тюрьмы, но в ходе бунта смогли встретиться друг с другом.

По данным корреспондента Би-би-си в Бразилии, правительство страны опасается, что банды могут решиться на столкновения уже за пределами тюрем.

Это уже третий крупный тюремный бунт в Бразилии в этом месяце. С начала года более 100 заключенных погибли в ходе беспорядков в тюрьмах.

Бунты происходили в переполненных и отчасти контролируемых преступными группировками бразильских тюрьмах и раньше. Но в этом году масштабы насилия, в частности, в тюрьме штата Амазонас, заставили правительство страны объявить о реформе пенитенциарной системы.

Власти намерены построить еще пять особо охраняемых тюрем и создать специальные подразделения для подавления активности банд в исправительных учреждениях.

Фото: AFP

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