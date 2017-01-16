В Алматы загорелось восьмиэтажное административное здание

В Алматы горит восьмиэтажка, расположенная по ул.Жибек жолы, 64 , передает , передает Zakon.kz





Как сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о том, что идет дым с крыши 8-ми этажного административного здания по ул. Жибек Жолы, 64 поступило в 8.55 часов от очевидца.





"Силы и средства выехали по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 8 минут, в 9.03 часов. Дополнительная информация будет позже", - отметила С.Баймухамбетова.





В здании наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы? используя аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания? проверили объект на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания. Из здания вынесли 6 газовых баллонов объемом 50 литров.

"Пожар локализован в 9.10 часов и ликвидирован 9.14 часов. Площадь составила 5 квадратных метров с горением продуктов отложения на стенках вентиляционного канала с последующим горением электродвигателя вытяжки ресторана «REDDRACON». Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС.







