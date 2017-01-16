В Алматы загорелось восьмиэтажное административное здание
16 января 2017, 09:27
Жертв и пострадавших нет.
В Алматы горит восьмиэтажка, расположенная по ул.Жибек жолы, 64, передает Zakon.kz.
Как сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о том, что идет дым с крыши 8-ми этажного административного здания по ул. Жибек Жолы, 64 поступило в 8.55 часов от очевидца.
"Силы и средства выехали по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 8 минут, в 9.03 часов. Дополнительная информация будет позже", - отметила С.Баймухамбетова.
В здании наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы? используя аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания? проверили объект на наличие людей. Одновременно проводилась разведка на установление очага возгорания. Из здания вынесли 6 газовых баллонов объемом 50 литров.
"Пожар локализован в 9.10 часов и ликвидирован 9.14 часов. Площадь составила 5 квадратных метров с горением продуктов отложения на стенках вентиляционного канала с последующим горением электродвигателя вытяжки ресторана «REDDRACON». Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839330-ff92e0a335bce17d4a8cd1d5ac9654cd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также