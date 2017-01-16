Грузовой турецкий самолет упал в Бишкеке
16 января 2017, 08:00
Грузовой турецкий самолет упал в Бишкеке.
В районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Грузовой турецкий самолет упал в Бишкеке.
Грузовой самолет, выполнявший регулярный рейс разбился при заходе на посадку, в районе дач у аэропорта «Манас». Турецкий самолет упал на жилые дома у аэропорта «Манас» в Бишкеке, не долетев до взлетной полосы около 500 метров.
Разбившийся «Боинг-747» авиакомпании Turkish Airlines следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту «Манас».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839333-45a4b0ab208e995e8e1ca33fdaf6964f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также