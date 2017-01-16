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Грузовой турецкий самолет упал в Бишкеке

16 января 2017, 08:00

Грузовой турецкий самолет упал в Бишкеке.


В районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Грузовой турецкий самолет упал в Бишкеке.

Грузовой самолет, выполнявший регулярный рейс разбился при заходе на посадку, в районе дач у аэропорта «Манас». Турецкий самолет упал на жилые дома у аэропорта «Манас» в Бишкеке, не долетев до взлетной полосы около 500 метров.

Разбившийся «Боинг-747» авиакомпании Turkish Airlines следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту «Манас».

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