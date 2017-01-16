Средства ЕНПФ передадут в доверительное управление Национального банка

Средства ЕНПФ передадут в доверительное управление Нацбанку. Об этом сообщила председатель совета директоров АО «ЕНПФ», заместитель председателя Национального банка РК Дина Галиева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Национальный банк принял решение о передаче в доверительное управление собственных средств ЕНПФ Национальному банку», - сказала Галиева.

Она отметила, что совет директоров поручил правлению АО «ЕНПФ» внести дополнения и изменения в действующие документы, регламентирующие систему внутреннего контроля, в частности, изменения, нацеленные на совершенствование координации действий структурных подразделений ЕНПФ.

Ранее суд оставил без изменения меру пресечения экс-главе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслану Ерденаеву в виде содержания под стражей.

Также суд оставил под стражей начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусу Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарина.

Органами досудебного расследования Р. Ерденаев и др. подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Постановлением суда в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности ЕНПФ с участием Национального банка РК. Стало известно, что основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» было заявление от Национального банка РК.

Кубатбек Туратбеков