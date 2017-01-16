Очевидцы авиакатастрофы под Бишкеком: Был большой хлопок, дома тряхнуло, как при землетрясении

«Был большой хлопок, дома тряхнуло, как при крупном землетрясении. У меня сестренка живет буквально через дом от разрушенных домов. Ее не было дома в момент катастрофы, все обошлось. Но соседи говорят, что пострадало около 15 домов», - рассказал мужчина, представившийся Андреем Андреевым.

Местные жители отметили, что место происшествия сразу оцепили, поэтому информации о пострадавших у них нет.

Электричество в районе ЧП отключили.

На место прибыли члены правительства. Однако они пока недоступны для комментариев. Движение транспорта на дороге в районе ЧП остановлено.

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