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Очевидцы авиакатастрофы под Бишкеком: Был большой хлопок, дома тряхнуло, как при землетрясении

16 января 2017, 09:53

Электричество в районе ЧП отключили.


Очевидцы авиакатастрофы в районе международного аэропорта «Манас» рассказали о произошедшем ЧП, сообщает ИА «24.kg»
«Был большой хлопок, дома тряхнуло, как при крупном землетрясении. У меня сестренка живет буквально через дом от разрушенных домов. Ее не было дома в момент катастрофы, все обошлось. Но соседи говорят, что пострадало около 15 домов», - рассказал мужчина, представившийся Андреем Андреевым.
Местные жители отметили, что место происшествия сразу оцепили, поэтому информации о пострадавших у них нет.
Электричество в районе ЧП отключили.
На место прибыли члены правительства. Однако они пока недоступны для комментариев. Движение транспорта на дороге в районе ЧП остановлено.
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