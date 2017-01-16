В результате крушения самолета в Бишкеке погибли более 20 человек, разрушено 15 домов
16 января 2017, 09:57
По предварительным данным, возгорание на месте крушения локализовали.
В результате крушения турецкого самолета в аэропорту «Манас» в столице Кыргызстана погибли более 20 человек, разрушено 15 домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана, передает ИА «24.kg».
По предварительным данным, возгорание на месте крушения локализовали.
На месте падения самолета, в село Дача-Суу Сокулукского района, выехали первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшит Калилов.
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