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В результате крушения самолета в Бишкеке погибли более 20 человек, разрушено 15 домов

16 января 2017, 09:57

По предварительным данным, возгорание на месте крушения локализовали.


В результате крушения турецкого самолета в аэропорту «Манас» в столице Кыргызстана погибли более 20 человек, разрушено 15 домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана, передает ИА «24.kg».

По предварительным данным, возгорание на месте крушения локализовали.

На месте падения самолета, в село Дача-Суу Сокулукского района, выехали первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшит Калилов.

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