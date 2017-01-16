СМИ: Гульнару Каримову допросила швейцарская прокуратура

Швейцарский адвокат сказал, что мало верит в судебную систему Узбекистана, но отметил, что г-жа Каримова надеется, что новый президент Узбекистана вмешается, чтобы помочь сформировать глобальное и мирное решение этого вопроса.

Гульнару Каримову, старшую дочь бывшего президента Ислама Каримова, допросили швейцарские прокуроры в связи с расследованием о коррупции. Как пишет издание Wall Street Journal, ссылающееся на юриста, присутствовавшего при допросе, встреча происходила в Ташкенте, а Каримова находилась под домашним арестом, сообщает CA-NEWS (UZ)





Швейцарский адвокат Грегуар Манжеа, назначенный властями защитником Каримовой, сообщил, что прокуроры дважды встречались с его клиенткой: 9 и 10 декабря прошлого года. В общей сложности допрос занял 23 часа. Юрист добавил, что Каримова находится "в добром здравии, но ее безопасность не гарантируется". По словам адвоката, ей "запрещено общаться с внешним миром, в том числе с детьми". Представитель прокуратуры в швейцарском Берне подтвердила изданию факт поездки сотрудников ведомства в Узбекистан.





Пресс-секретарь швейцарской прокуратуры в Берне подтвердил, что чиновники из Генпрокуратуры страны были в Узбекистан. Она отказалась от дальнейших комментариев о ходе расследования. Узбекские власти не были доступны для комментариев, отмечает издание.





Решение разрешить допрос Гульнары знаменует собой сдвиг со стороны узбекских властей, которые, ранее под руководством Ислама Каримова, были заблокированы, отмечают официальные лица в Швейцарии, Швеции и Франции. По мнению аналитиков, это может указывать на желание со стороны нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева подвести черту под затянувшимся коррупционным скандалом, который запятнал имидж страны.





Швейцарский адвокат сказал, что мало верит в судебную систему Узбекистана, но отметил, что г-жа Каримова надеется, что новый президент Узбекистана вмешается, чтобы помочь сформировать глобальное и мирное решение этого вопроса. Офис Мирзиёев не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию, подчеркивает WSJ.





Адвокат также отметил, что Каримова рассказала, что никогда не была привлечена к суду в соответствии с какой-либо формальной процедурой в Узбекистане. Тем не менее, она рассказала, что узбекские прокуроры пришли к ней утром в августе 2015 года. По ее словам, эта встреча была записана на камеру.





Адвокат отметил, что он будет пытаться получить копию записи. Он рассказал, что г-жа Каримова проявила мужество в ходе допросов, но расплакалась, когда было упомянуто, что ее дочери разрешили навестить ее только несколько раз под строгим контролем.





Гульнара Каримова перестала появляться на публике в 2014 году. Она, в частности, не присутствовала на похоронах отца. Сообщалось, что Каримова была задержана после ряда выпадов в адрес высокопоставленных представителей властей Узбекистана и помещена под домашний арест. В том же году власти Швейцарии заявили, что против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег и коррупции.





Каримову связывают с рядом иностранных компаний, которые обвиняются в даче взяток в обмен на контракты в Узбекистане. В рамках расследования власти Швейцарии заморозили средства на ее счетах в размере 650 миллионов евро для выяснения происхождения денег. Как отмечает WSJ, это первая достоверная информация о Каримовой с момента ее задержания узбекскими властями.



