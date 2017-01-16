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Новости за сегодня

Новый глава ЕНПФ предложила создать Общественный совет

 

Новый председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Нурбиби Наурызбаева, выступая сегодня на брифинге в г. Алматы, озвучила предложение о создании Общественного Совета из числа представителей СМИ, общественных организаций, вкладчиков и экспертов финансового рынка с целью прозрачности деятельности ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ключевыми принципами в моей работе будут забота и защита интересов вкладчиков Фонда и получателей пенсионных выплат», - подчеркнула она.

По ее словам, первостепенно значение будет уделено достижению максимальной прозрачности деятельности ЕНПФ.

«Будет налажен устойчивый эффективный информационный и коммуникационный канал с вкладчиками фонда и получателями пенсионных выплат, Советом директоров и Акционером фонда. Будет усилена информационная работа в части повышения прозрачности операционной и финансово-хозяйственной деятельности фонда, управления пенсионными активами, управления собственными средствами ЕНПФ. Мной предлагается создать общественный совет при Фонде, включить в его состав опытных представителей средств массовой информации, экспертов в области финансов, вкладчиков Фонда, получателей пенсионных выплат и общественных организаций», - рассказала она.

Второй важной задачей, по ее словам, является улучшение внутренней работы ЕНПФ.

«Для реализации задач потребуется пересмотр бизнес-процессов фонда. Будут приняты действенные меры по усилению системы внутреннего контроля ЕНПФ, критически пересмотрены существующая система управления рисками», - сообщила она.

«Третье направление - участие работе по реформированию накопительной пенсионной системы совместно с Акционером и Регулятором. Будут обсуждены такие инициативы, как возможность досрочного использования части пенсионных накоплений на определенные жизненно важные для человека нужды (после накопления минимально необходимой суммы, достижения определенного возраста и т.д.), предоставления вкладчику права выбора управляющей компании и/или стратегии управления его пенсионными накоплениями. Будет изучен мировой опыт для разработки совместных сберегательных продуктов пенсионного Фонда и банков второго уровня», - продолжила Н. Наурызбаева.

«Таким образом, мое ключевое видение своей работы в ЕНПФ - улучшение деятельности фонда, участие в формировании такой накопительной пенсионной системы, которая будет пользоваться доверием у населения, которая позволит получать ожидаемые пенсионные накопления при выходе на заслуженный отдых. Конечно, для реализации поставленных задач потребуется определенное время. Усилия Правления и работников Фонда будут нацелены на достижение продуманных результатов в максимально быстрые сроки», - резюмировала она.

 

Кубатбек Туратбеков

 

16 января 2017, 09:15
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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