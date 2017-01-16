170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий в борьбе с допингом

Более 170 спортсменов из разных стран подписали письмо, в котором они требуют решительных действий от Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с допинговым расследованием. Об этом сообщает чешский портал ceskatelevize.cz со ссылкой на главу местной федерации биатлона Иржи Хамзу.





«Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы временно отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил», — заявил Хамзу.





Глава IBU Андерс Бессеберг рассказал ТАСС , что оно направлено не против россиян, а против допинга как общемировой проблемы.





«Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU. Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом, но письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам», — подчеркнул Бессеберг.





22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста-участника ОИ-2014, чьи имена не называются, отстранены от соревнований. СБР, в свою очередь, отказался от права проведения мартовского этапа Кубка мира в Тюмени.