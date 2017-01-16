Казахстанцы накопили на пенсию в 2016 году 6,6 трлн тенге

На 1 декабря 2016 года общий объем пенсионных накоплений граждан составил 6,6 трлн тенге, 20,5% из которого - инвестиционный доход. Такую информацию во время брифинга сообщила председатель совета директоров АО «ЕНПФ» Дина Галиева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Только за 11 месяцев 2016 года из Единого накопительного пенсионного фонда было выплачено 156,1 млрд тенге, всего с начала функционирования накопительной пенсионной системы объем пенсионных выплат составил 826,8 млрд тенге. На 1 декабря 2016 года количество вкладчиков по обязательным пенсионным взносам составляет 9,4 млн человек. Средний объем пенсионных накоплений граждан составляет 674 тыс. тенге. За 11 месяцев 2016 года в ЕНПФ поступило взносов порядка 500 млрд тенге», - сообщила Д. Галиева.

Председатель совета директоров АО «ЕНПФ» также напомнила, что действующая пенсионная система Казахстана диверсифицирована и предусматривает формирование пенсии из нескольких источников.

«В первую очередь, это солидарный компонент пенсионной системы, который предоставляет возможность получения солидарной пенсии лицами, имеющими стаж работы до 1 января 1998 года, и базовой пенсии для всех категорий пенсионеров. Во-вторых, накопительный компонент, формируемый за счет 10%-ных обязательных пенсионных взносов работника. И наконец, с 2018 года накопительная часть пенсии будет дополнена еще одной составляющей - условно-накопительной. Эта часть будет формироваться за счет 5%-ных обязательных пенсионных взносов работодателя, а выплаты за счет данного компонента начнутся с 2023 года», - отметила она.

Кубатбек Туратбеков