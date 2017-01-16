Правительству РК предложили передать пенсионные активы ЕНПФ частным компаниям

В рамках реализации поручения Президента РК Национальным Банком разработаны предложения по вопросу передачи пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям. На сегодняшний день находятся на стадии принятия решения Правительством РК. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщила председатель совета директоров АО «ЕНПФ» Дина Галиева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Предложения Национального Банка предусматривают: повышение заинтересованности населения в планировании своей пенсии через вовлечение вкладчиков в процесс управления пенсионными активами; снижение концентрации системных рисков и исключение конфликт интересов, возникающих у государственных органов при управлении частными пенсионными накоплениями», - пояснила Д. Галиева.

Она также рассказала о предложении предоставить вкладчику выбор инвестиционной стратегии и частной управляющей компании.

«На наш взгляд, это послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг. В свою очередь, работа в конкурентной среде будет стимулировать управляющие компании к получению бόльшего инвестиционного дохода, повышению качества обслуживания вкладчиков, осуществлению инвестиций на рыночных условиях», - сказала она.

«Реализация данных предложений требует внесения соответствующих изменений в законодательство Республики Казахстан. Поэтому окончательное решение по ним еще не принято», - заключила Д. Галиева.

Кубатбек Туратбеков