Стал известен состав Рабочей группы по перераспределению власти между ветвями

В Акорде состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, образованной решением Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Члены Рабочей группы обсудили организационные вопросы. В ходе выработки предложений по перераспределению властных полномочий будут изучаться и анализироваться накопленный отечественный и зарубежный опыт, практика применения норм действующего законодательства и Конституции Республики Казахстан.

К деятельности Рабочей группы будут привлечены юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность.

Состав Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти:

1. ДЖАКСЫБЕКОВ Адильбек Рыскельдинович - Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, руководитель Рабочей группы

2. АСАНОВ Жакип Кажманович - Генеральный Прокурор Республики Казахстан

3. БЕКЕТАЕВ Марат Бакытжанович - Министр юстиции Республики Казахстан

4. ГРОМОВ Сергей Николаевич - заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

5. ДОНАКОВ Талгат Советбекович - Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

6. ЖАЛАИРИ Омрали Шакарапулы - ректор Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева

7. ИСИМБАЕВА Гульмира Истайбековна - заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

8. КАУДЫРОВ Толеш Ерденович - Директор Научно-исследовательского института гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета

9. МАМИ Кайрат Абдразакович - Председатель Верховного Суда Республики Казахстан

10. МУКАШЕВ Рахмет Желдыбаевич - Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»

11. РОГОВ Игорь Иванович - Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан

12. ФЕДОТОВА Зинаида Леонтьевна - профессор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан