Аэропорт «Манас» закрыли из-за крушения турецкого самолета
16 января 2017, 10:14
Все рейсы отложены на неопределенное время.
Все вылеты и прилеты самолетов в аэропорту «Манас» приостановлены. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Международный аэропорт» «Манас».
В ОАО «Международный аэропорт «Манас» пока не могут сказать, когда аэропорт возобновит свою работу. Все рейсы отложены на неопределенное время.
Как сообщили в пресс-службе, территория аэропорта оцеплена. На месте работают подразделения спецслужб и МВД. Причины крушения турецкого грузового судна выясняются. Создан штаб оперативного реагирования.
По данным Минздрава, в результате падения судна погибли 16 местных жителей, в том числе шесть детей. Один человек из экипажа выжил.
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Фото: Vesti.KG
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