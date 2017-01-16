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Аэропорт «Манас» закрыли из-за крушения турецкого самолета

16 января 2017, 10:14

Все рейсы отложены на неопределенное время.


Все вылеты и прилеты самолетов в аэропорту «Манас» приостановлены. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Международный аэропорт» «Манас».

В ОАО «Международный аэропорт «Манас» пока не могут сказать, когда аэропорт возобновит свою работу. Все рейсы отложены на неопределенное время.

Как сообщили в пресс-службе, территория аэропорта оцеплена. На месте работают подразделения спецслужб и МВД. Причины крушения турецкого грузового судна выясняются. Создан штаб оперативного реагирования.

По данным Минздрава, в результате падения судна погибли 16 местных жителей, в том числе шесть детей. Один человек из экипажа выжил.

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Фото: Vesti.KG

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