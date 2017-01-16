Головкин рассказал об уличной драке с пьяным водителем в России

Боксер Геннадий Головкин в эфире программы The Breakfast Club на американской радиостанции Power рассказал, как дрался в России на дороге с пьяным водителем, сообщает сообщает Vesti.kz . По его словам, это произошло 2 года назад.





Он отметил, что причиной драки стало опасное для окружающих поведение водителя. "Я помню, что он был пьяным за рулем, сбивал все машины. Это не было прям большой дракой на дороге. Там была опасность для детей и людей", - сказал Головкин. Он назвал своего тогдашнего оппонента "сумасшедшим". В свою очередь интервьюеры поинтересовались, сколько можно заплатить Головкину, чтобы он побил одного из ведущих The Breakfast Club. "Даже не пытайся!" - отшутился боксер.





Также в интервью Головкин заявил, что сможет победить американца Флойда Мейвезера-младшего. "Я думаю, что он вернется, поскольку Флойд очень умен, и это хороший бизнес для него, а также деньги. Жизнь покажет. Считаю, что я побью его. Я пару раз виделся с ним. Я уважаю его, поскольку он прекрасный боксер и бизнесмен", - сказал Головкин. Его спросили, станет ли Мейвейзер драться с ним за 100 миллионов долларов. "Думаю, да. Это будет прекрасной сделкой", - сказал он. Головкин отметил, что готов спуститься со 160 до 154 фунтов для такого боя. Полностью интервью Головкина в эфире Power вы можете прочитать здесь. В нем он откровенно рассказал о своей жизни и карьере.





Добавим, что свой следующий бой непобежденный Головкин (36-0, 33 КО) проведет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).



