Решение о сделке облигациями «Бузгул Аурум» принималось ЕНПФ самостоятельно

Решение о заключении сделки с облигациями ТОО «Бузгул Аурум» принималось в рамках самостоятельной операционной деятельности ЕНПФ на основании инвестиционного решения, принятого коллегиально инвестиционным комитетом ЕНПФ. Об этом в ходе брифинга сообщила председатель совета директоров АО «ЕНПФ» Дина Галиева, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, ЕНПФ является самостоятельным юридическим лицом, которое как любой субъект предпринимательской деятельности, имеет на праве собственности имущество и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности».

Таким образом, по ее словам, принятие инвестиционных решений в отношении собственного имущества ЕНПФ осуществляется им самостоятельно без получения каких-либо разрешений со стороны государственных органов, в случае если это прямо не предусмотрено законами Республики Казахстан.

«Согласно Закону об акционерных обществах, совет директоров принимает решения по сделкам, объем которых составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, если иное не установлено уставом общества», - рассказала председатель совета директоров АО «ЕНПФ».

«Сделка с облигациями ТОО «Бузгул Аурум» не относится к перечню крупных сделок, ввиду того, что объем сделки составляет 5,1 процента от собственных активов ЕНПФ (97,7 млрд. на 1 октября 2016 года)», - заключила Д. Галиева.

Отметим, что согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении», пенсионные активы - это деньги, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, предназначенные для обеспечения и осуществления пенсионных выплат, переводов, а также иных целей, предусмотренных Законом.

Инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным Банком по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом РК, в финансовые инструменты, перечень которых утвержден Правительством РК. Пенсионные активы хранятся и учитываются на счетах в Национальном Банке.

Кубатбек Туратбеков