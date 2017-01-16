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Новости за сегодня

Казахстанцам порекомендовали открывать вклады в нескольких банках

 

Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендует для диверсификации рисков открывать счета в нескольких банках в случае превышения суммы сбережений размера гарантии, передает корреспондент Zakon.kz.

Как известно, максимальный размер гарантии составляет: по вкладам в тенге - до 10 млн, по валюте - до 5 млн тенге. Об этом сказал сегодня в ходе брифинга в ЕНПФ заместитель директора департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржан Турсунханов, отвечая на вопросы журналистов о пересмотре нормы гарантирования вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Следует отметить, что за весь период работы КФГД сумма гарантийного возмещения менялась в пользу увеличения, с 400 тыс. тенге до 10 млн тенге в национальной валюте. При этом текущий размер гарантии полностью соответствует международной практике, полностью покрывая более 99% от общего количества счетов физических лиц. Согласно международным стандартам, страховое покрытие не должно быть 100-процентным в целях сохранения фактора рыночной дисциплины», - отметил Н. Турсунханов.

Он также добавил, что КФГД всегда в своих сообщениях и выступлениях, а также на своем сайте, включает информацию о размере гарантийного возмещения, отмечая, что гарантия действует отдельно на каждый банк.

«То есть если осуществлять размещения депозитов в нескольких банках, то они будут защищены гарантией КФГД отдельно в каждом из этих банков», - подчеркнул Н. Турсунханов.

 

Кубатбек Туратбеков

 

16 января 2017, 10:21
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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