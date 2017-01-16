Монополизация рынка такси может привести к социальной напряженности, считают в «Атамекене»

Истинная причина существующих проблем не в недостатке госрегулирования, а в несовершенстве контроля со стороны государства и отсутствии общественного контроля.

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» считают, что лицензирование таксистов в одном регионе противоречит Конституции страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт палаты.





Указывается, что вопросы анализа регуляторного воздействия по введению лицензирования на право занятия деятельностью по перевозке пассажиров и багажа такси на территории Астаны обсудили в Министерстве национальной экономики на заседании Экспертной группы по вопросам предпринимательства.





Как отмечается, инициатором данных предложений выступил акимат Астаны, интересы которого представляет ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан.





Алгоритм получения лицензии, согласно АРВ, следующий: оператор такси заключает договор на оказание услуг по диспетчеризации, обучению и аренде авто с управлением акимата. Затем оператор такси направляет водителей на обучение в Центр квалификации транспорта. (Впрочем, как считает член экспертной группы, директор департамента законодательства и развития саморегулирования НПП РК «Атамекен» Айжан Бижанова, учитывая, что сегодня подобного центра нет, для этих целей предполагается создание подведомственной организации при акимате).





После оператор такси/ИП заключает еще один договор с управлением пассажирского транспорта, но уже на право осуществления деятельности такси и получает лицензию на право обслуживания в сфере такси. Затем Астана LRT (подведомственная компания акимата, которая и презентовала проект на заседании экспертной группы), на основании лицензии подключает автомобиль к системе диспетчеризации и заказов, и выдает автомобиль-такси арендатору.





«Таким образом, из логики акимата, предполагается создание одного государственного диспетчера (на базе ТОО Астана LRT), который монополизирует предпринимательскую деятельность, находящуюся, отмечу, сегодня в конкурентной среде, введет единый тариф на услуги такси, и это, как вы понимаете, в предпринимательской деятельности. И, самое главное, будет выдавать в аренду автомобиль, закупаемый этой компанией за средства госбюджета, и зарабатывать как на аренде, так и на услугах по перевозке пассажиров», - прокомментировала А.Бижанова.





По ее словам, НПП «Атамекен» категорически против данного подхода.





«Во-первых, в соответствии с Конституцией, Казахстан является унитарным государством, соответственно, введение лицензирования предпринимательской деятельности в одном регионе будет противоречить Основному закону страны. Особый статус столицы позволяет учесть особенности финансирования города, обеспечить более интенсивное развитие инфраструктуры, но ни в коем случае не ставить предпринимателей в разное правовое регулирование в зависимости от региона их деятельности.

Во-вторых, обеспечить весь город услугами такси за счет закупа новых машин будет затруднительно, соответственно, это создаст серьезный дефицит услуги и повышение ее стоимости в разы.

В-третьих, согласно информации акимата, масштаб нелегальных перевозок оценивается в 90%. Лишение такого количества лиц, пусть даже и нелегальных (информация требует перепроверки), вызовет серьезную социальную напряженность. В-четвертых, добросовестные участники рынка, даже если и останутся на рынке, лишатся конкурентоспособности, ввиду неравных финансовых положений с водителями, использующие арендованные у акимата автомобили», - отметила А.Бижанова.





При этом, по ее словам, « НПП полностью поддерживает обеспокоенность госорганов в вопросе качества предоставляемых услуг, поэтому двумя руками за введение любых стимулирующих мер для повышения качества услуг такси».





Но это, как подчеркнула директор департамента НПП, должно быть исключительно на добровольной основе.





«Давайте введем требования по единому облику такси, как предлагает акимат. Хотя, кто не знает, отмечу, что требование по единой цветовой гамме уже предусмотрено действующим законодательством. Предусмотрим льготное страхование, гарантированный доступ к объектам EXPO-2017, гарантированный доступ к объектам массовых мероприятий, передвижение по выделенной полосе «BusLane»; доступ к специализированным стоянкам для автомобилей TAXI; более выгодные условия автомобильного кредитования – пожалуйста, но исключительно как стимулирующие меры для поддержки добросовестных участников рынка. Предприниматели, понимая предоставляемые акиматом преимущества, сами встанут за ними в очередь, и будут соблюдать предлагаемые акиматом повышенные требования», - высказала свое мнение А.Бижанова.





Другой вопрос, какие должны быть требования к качеству предоставляемых услуг.





Как пояснила представитель НПП, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице, к перевозке пассажиров и багажа автомобилями-такси допускаются ИП и юридические лица, заключившие договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа такси в столице с органом транспорта столицы.





При этом, как подчеркивают в НПП, перевозчики должны иметь диспетчерскую службу для оказания услуг по приему и передаче заказов или договор с диспетчерской службой на диспетчерское сопровождение.





Диспетчерские службы по приему заказов на такси должны быть зарегистрированы в реестре органа транспорта столицы. Автомобили-такси должны быть: единой цветовой гаммы по форме, утвержденной органом транспорта столицы; оснащены таксометрами в исправном состоянии и зарегистрированными в установленном порядке в налоговом органе; оборудованы средствами радиофицированной и иной связи с диспетчерской службой; должны находиться на постоянном учете в управлении дорожной полиции Департамента внутренних дел столицы; проходить ежеквартальный государственный технический осмотр в установленном законодательством РК порядке (ППРК №1061 от 8 ноября 2007 года).





«Все перечисленные требования уже предусмотрены, есть ли необходимость ужесточать действующие требования? Лично, я полагаю, что нет. Другой вопрос, почему же большинство такси не соблюдает эти требования (по информации акимата). Тут, я полагаю, вопрос уже к уполномоченному органу, осуществляющему контроль в данной сфере - акимату. Истинная причина существующих проблем не в недостатке в государственном регулировании, а в несовершенстве контроля со стороны государства, и полном отсутствии общественного контроля со стороны потребителей и самих предпринимателей в данной сфере», - отметила Айжан Бижанова.





Представитель НПП полагает, что со временем культура предпринимательского сознания участников данного рынка приведет к инициативным предложениям по совершенствованию перевозочной деятельности, возможно, и к созданию института саморегулирования.





Как отметила А.Бижанова, НПП продолжит работу с департаментом развития предпринимательства МНЭ по выработке предложений для акимата, направленных на стимулирование и поддержку добросовестных предпринимателей в данной сфере, без введения лицензирования.



