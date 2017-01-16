Казахстанская компания подделала более тонны белорусского сливочного масла

В Алматы выявили факт фальсификации образцов белорусского сливочного масла. Общее количество фальсифицированной продукции составило 3505 пачек - 1256 кг,





В ходе проверки объекта установлено, что под торговым знаком белорусских производителей сливочного натурального масла ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и ОАО «Лепельский МКК», частным предпринимателем производился и реализовался растительно - сливочный спред, с указанием в маркировке недостоверной информации в части производителя, наименования и состава продукции, наименования и места нахождения изготовителя, что является нарушением прав потребителей на получение достоверной информации о приобретаемом товаре.





По фактам выявленных нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технических регламентов в отношении недобросовестного предпринимателя приняты меры административного воздействия.

На данный момент, ТОО «VKV Company» по предписанию Департамента проводятся мероприятия по изъятию несоответствующей продукции из оборота и утилизации, а также по устранению имеющихся санитарных нарушений на производстве.





Отметим, что фальсифицированы были образцы масла несоленого сладко-сливочного "Крестьянское" (72,5%, уп. 0,5 кг, дата изготовления 3 октября 2016 года), "Крестьянское" (82,5%, уп. 0,2 кг, дата изготовления 10 ноября 2016 года) и "Коровье" (82,5%, уп. 0,5 кг, дата изготовления 28 октября 2016 года).





Фото: foodinformer.ru







