Платный въезд в Астану находится на стадии рассмотрения

Внесенное предложение о том, чтобы сделать въезд в Астану платным, находится на стадии обсуждения, передает Zakon.kz.

На своей странице в соцсети Facebookсоветник акима Астаны Кайсар Жумабайулы подчеркнул, что на данный момент платный въезд - не принятое решение, а внесенное управлением транспорта предложение, и оно пока еще только обсуждается.

Когда это будет внедрено и будет ли внедрено вообще, пока неизвестно, следовательно, и говорить о цене сейчас сложно.

Кроме того, чиновник сообщил, что столичные власти решили с 2017 года проводить общественные слушания. На обсуждение будут выноситься все социально значимые предложения, проекты, в том числе разрабатываемые программы развития отраслей и направлений.

И первое заседание было посвящено проблемам общественного транспорта, на котором презентовали программу развития отрасли. Аким города Асет Исекешев сообщил, что предложения, замечания будут приниматься до 1 февраля.

18 января планируется провести второе заседание, которое будет посвящено деятельности КСК.