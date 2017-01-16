Платный въезд в Астану находится на стадии рассмотрения
Внесенное предложение о том, чтобы сделать въезд в Астану платным, находится на стадии обсуждения, передает Zakon.kz.
На своей странице в соцсети Facebookсоветник акима Астаны Кайсар Жумабайулы подчеркнул, что на данный момент платный въезд - не принятое решение, а внесенное управлением транспорта предложение, и оно пока еще только обсуждается.
Когда это будет внедрено и будет ли внедрено вообще, пока неизвестно, следовательно, и говорить о цене сейчас сложно.
Кроме того, чиновник сообщил, что столичные власти решили с 2017 года проводить общественные слушания. На обсуждение будут выноситься все социально значимые предложения, проекты, в том числе разрабатываемые программы развития отраслей и направлений.
И первое заседание было посвящено проблемам общественного транспорта, на котором презентовали программу развития отрасли. Аким города Асет Исекешев сообщил, что предложения, замечания будут приниматься до 1 февраля.
18 января планируется провести второе заседание, которое будет посвящено деятельности КСК.
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