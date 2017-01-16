В столичном ДВД заявили, что казахстанцы обязаны открывать дверь полицейским в форме

При визите сотрудников полиции при исполнении, до 11 часов вечера, гражданин РК должен беспрепятственно открыть дверь и ответить на заданные вопросы. Подполковник управления миграционной полиции ДВД Астаны Канат Досмагамбетов призвал казахстанцев не верить распространенному в мессенджере Whatsapp сообщению о распоряжении акима Астаны не открывать дверь сотрудникам полиции, передает корреспондент BNews.kz.

«При законном обращении сотрудников органов внутренних дел при исполнении, естественно, до 11 часов вечера, гражданин РК должен беспрепятственно открыть, ответить. Потому что он согласно правилам действует. Он должен предоставить служебное удостоверение, представиться и быть в форме. В остальных случаях вы имеете право не пускать», - сказал подполковник управления миграционной полиции ДВД Астаны Канат Досмагамбетов, отвечая на вопросы студентов и сотрудников университета ЕНУ им. Гумилева в ходе круглого стола.

Временная регистрация, по его словам, призвана решить проблему резиновых квартир.

«Мы должны знать, сколько людей проживает в одном доме, подъезде. А то у нас регистрируется один человек - владелец. А прописано очень много людей. Мы говорим о резиновых квартирах. Нужно упростить эти резиновые квартиры и документально иметь информацию - сколько людей прописано официально и временно», - добавил сотрудник ДВД Астаны.

Он отметил, что сейчас владелец жилья имеет возможность зарегистрировать граждан в своей квартире без их присутствия, главное - иметь оригинал их удостоверения личности. Это разрешили из-за большого скопления народа в ЦОНах страны.

«Сейчас дали возможность владельцам жилья в ЦОНах зарегистрировать лиц без их присутствия, имея оригинал их удостоверения личности. Согласно стандарту государственных услуг, владелец и все лица должны присутствовать при процессе. Но из-за большого скопления народа это мы пока разрешили. Регистрируемый гражданин должен оплатить госпошлину. На мониторе написана сумма 227 тенге - это неверно. 226 тенге 90 тиын - это не смешно. Дело в том, что при налоговом расчете за 10 тиын мы будем нести ответственность. Поэтому так должно быть указано в квитанции. Закон есть закон», - дополнил К. Досмагамбетов.