В Алматы в ЦОНе умер человек

В официальных источниках данный факт пока не подтверждают.

В Алматы в ЦОНе Алатауского района скончался человек,





Об этом стало известно от очевидцев. Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина находился в здании ЦОНа, внезапно ему стало плохо, он упал и умер до приезда врачей.





В официальных источниках данный факт пока не подтверждают. Подробности инцидента выясняются.



