В Алматы в ЦОНе умер человек
16 января 2017, 10:32
В официальных источниках данный факт пока не подтверждают.
В Алматы в ЦОНе Алатауского района скончался человек, передает Zakon.kz.
Об этом стало известно от очевидцев. Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина находился в здании ЦОНа, внезапно ему стало плохо, он упал и умер до приезда врачей.
В официальных источниках данный факт пока не подтверждают. Подробности инцидента выясняются.
Аналогичный случай произошел на прошлой неделе в Алматинской области. Приехавший за регистрацией мужчина почувствовал себя плохо и умер на улице.
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