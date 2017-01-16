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В Алматы в ЦОНе умер человек

16 января 2017, 10:32

В официальных источниках данный факт пока не подтверждают.


В Алматы в ЦОНе Алатауского района скончался человек, передает Zakon.kz.

Об этом стало известно от очевидцев. Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина находился в здании ЦОНа, внезапно ему стало плохо, он упал и умер до приезда врачей.

В официальных источниках данный факт пока не подтверждают. Подробности инцидента выясняются.

Аналогичный случай произошел на прошлой неделе в Алматинской области. Приехавший за регистрацией мужчина почувствовал себя плохо и умер на улице.

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