Парное фигурное катание исключено из программы Универсиады-2017

Купленные билеты на соревнования фигуристов-парников, можно сдать или обменять в официальных пунктах продажи билетов.

В соответствии с регламентом проведения международных соревнований по парному фигурному катанию Международная федерация студенческого спорта приняла решение исключить этот вид состязаний из спортивной программы Универсиады-2017 , сообщает , сообщает Zakon.kz





Как сообщили в дирекции Универсиады купленные билеты на соревнования фигуристов-парников, можно сдать или обменять в официальных пунктах продажи билетов. Стоимость билетов возвращается полностью.

Также разработана процедура возврата билетов, приобретенных на официальных сайтах продаж. Для получения инструкции по возврату средств организаторы просят обращаться в службу технической поддержки сайтов.





На сегодняшний день продано уже более 70 тыс билетов на 117 соревнований, которые будут проходить на 8-ми спортивных объектах. Более 80% билетов продано на полуфинал и финал по хоккею с шайбой среди мужских команд. 70% билетов уже распродано на состязания по шорт-треку и более 60% билетов на соревнования по мужскому и женскому фигурному катанию.



