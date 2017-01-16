Парное фигурное катание исключено из программы Универсиады-2017
16 января 2017, 10:38
Купленные билеты на соревнования фигуристов-парников, можно сдать или обменять в официальных пунктах продажи билетов.
В соответствии с регламентом проведения международных соревнований по парному фигурному катанию Международная федерация студенческого спорта приняла решение исключить этот вид состязаний из спортивной программы Универсиады-2017, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в дирекции Универсиады купленные билеты на соревнования фигуристов-парников, можно сдать или обменять в официальных пунктах продажи билетов. Стоимость билетов возвращается полностью.
Также разработана процедура возврата билетов, приобретенных на официальных сайтах продаж. Для получения инструкции по возврату средств организаторы просят обращаться в службу технической поддержки сайтов.
На сегодняшний день продано уже более 70 тыс билетов на 117 соревнований, которые будут проходить на 8-ми спортивных объектах. Более 80% билетов продано на полуфинал и финал по хоккею с шайбой среди мужских команд. 70% билетов уже распродано на состязания по шорт-треку и более 60% билетов на соревнования по мужскому и женскому фигурному катанию.
Фото poteha.net
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