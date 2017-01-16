Аскар Мамин принял участие в заседании Совета ЕЭК

13 января Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Повестка дня заседания включала 19 вопросов.

По итогам обсуждения странами-участницами принят ряд важных решений в сфере таможенно-тарифного регулирования, промышленности и АПК, энергетики, интеллектуальной собственности и информатизации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В ходе заседания Совета Комиссии отдельное внимание уделено вопросам развития производства и экспорта машин и оборудования для сельского хозяйства в государствах-членах ЕАЭС. Данные вопросы планируется внести на рассмотрение глав Правительств государств-членов Евразийского экономического союза.

Кроме того, обсуждены вопросы финансирования Евразийским банком развития кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал. Членами Совета принято распоряжение о создании рабочей группы для рассмотрения и отбора соответствующих кооперационных проектов.

Реализация данных решений будет способствовать в целом промышленному развитию всех государств-членов ЕАЭС.

По всем рассмотренным вопросам удалось достичь взаимовыгодных решений, направленных на дальнейшее развитие Евразийского экономического союза.