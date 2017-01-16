Нацэкономики утвердило методику по выявлению монопольно высокой цены

В случае наличия данных, указывающих на наличие в действиях субъекта рынка признаков нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции, издается приказ о проведении расследования.

Приказом Министра национальной экономики РК от 24 ноября 2016 года утверждена Методика по выявлению монопольно высокой цены, сообщает Zakon.kz.





Данная методика применяется при выявлении нарушений законодательства республики в области защиты конкуренции в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выразившемся в установлении монопольно высокой цены.





В частности, в рамках рассмотрения сведений об установлении монопольно высокой цены ведомство антимонопольного органа проводит следующие действия:





- устанавливает факт наличия государственного регулирования цен на товарном рынке;

- устанавливает факт наличия закрепленного Кодексом исключительного права государства на производство, реализацию или покупку какого-либо товара на конкурентном рынке (государственная монополия);

- устанавливает долю доминирования субъекта рынка, на соответствующем товарном рынке.





Также в случае установления одного из условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 4 Методики, расследование об установлении монопольно высокой цены не проводится.





Ведомство антимонопольного органа с целью выявления фактических данных, указывающих на наличие признаков нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции, проводит анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке, в том числе:





- установление субъектом цены на товар, по которому положение субъекта признано доминирующим, превышающей цены на такой же товар других субъектов рынка на соответствующем или сопоставимом товарном рынке;

- превышение темпов роста цен на товар, по которому положение субъекта признано доминирующим, по сравнению с соответствующими темпами роста цен на соответствующем или сопоставимом товарном рынке;

- повышение цен на товар, по которому положение субъекта признано доминирующим, путем снижения физических характеристик (например, вес единицы товара);

- необоснованное сокращение объемов производства или поставки или прекращение производства или поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии возможности производства или поставки.





Для субъектов с долей доминирования 90 процентов и более, ведомство антимонопольного органа с целью выявления фактических данных, указывающих на наличие признаков нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции, дополнительно проводит анализ себестоимости и рентабельности производства (реализации) товара, в том числе:





- превышение роста расходов периода над ростом производственной себестоимости единицы товара субъекта;

- увеличение темпов роста заработной платы административного персонала по сравнению с темпами роста заработной платы производственного персонала субъекта;

- превышение у субъекта уровня среднемесячной заработной платы над среднемесячной заработной платой по отрасли или региону.





В случае наличия фактических данных, указывающих на наличие в действиях субъекта рынка признаков нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции, ведомством антимонопольного органа издается приказ о проведении расследования.





Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



