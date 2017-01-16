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Новости за сегодня

Более 78 тысяч граждан получили временную регистрацию в РК с начала года

 

В Казахстане за две недели 2017 года временную регистрацию получили более 78 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел РК.

«13 января 2017 года регистрацию по месту жительства оформили 30 069 человек, из них по постоянному месту жительства — 14 523 и по временному — 15 546», — сообщили в ведомстве.

Всего с 7 по 13 января, по данным министерства, зарегистрировались 157 778 граждан, из них 79 412 по постоянному и 78 366 по временному месту жительства.

 

16 января 2017, 10:50
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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