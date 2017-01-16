Хроника авиакатастроф в Кыргызстане
16 января 2017, 10:56
Сегодня в районе аэропорта «Манас» разбился турецкий грузовой самолет.
Сегодня в районе аэропорта «Манас» разбился турецкий грузовой самолет. Он упал на жилые дома. ИА «24.kg» представляет хронику авиационных происшествий в Кыргызстане.
Лето 1996 года. В ущелье Жууку Джети-Огузского района потерпел крушение вертолет с сотрудниками «Кумтора». Воздушное судно задело выступ скалы Ит-Тиши и упало в пропасть. Погибли 15 человек - пилоты и пассажиры.
15 марта 2000 года. Вертолет Ми-8Т вылетел по маршруту Бишкек - Нарын - Кок-Кыя - Ак-Сай для осмотра охотничьих угодий. Его крушение в ущелье произошло после непредвиденного падения мощности двигателя, вертолет столкнулся со скалами. Погибли три человека, в том числе депутат Жогорку Кенеша Эркинбек Матыев, выжили четыре человека. Вертолет сгорел.
23 октября 2002 года. При посадке в «Манасе» самолет Ил-62 авиакомпании «Третьяково», следовавший рейсом Москва - Бишкек, съехал со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. Самолет загорелся. Находившиеся на борту восемь членов экипажа остались живы, двое получили ранения. Самолет полностью сгорел.
17 декабря 2002 года. В аэропорту «Манас» совершил аварийную посадку истребитель ВВС Норвегии F-16 Falcon. У него отвалилось заднее шасси, и он несколько десятков метров проехал на брюхе. Пилот не пострадал.
15 марта 2004 года. Вертолет МЧС Ми-8 отравился в долину Музтор для спасения группы охотников, оказавшихся в снежном плену. Погрузив на борт около 20 человек, в том числе трех граждан США и Канады, борт поднялся в воздух, но практически сразу рухнул. Погибли два человека. Техника полностью сгорела.
Август 2005 года. В базовом лагере альпинистов «Южный Энильчек» в Иссык-Кульской области вертолет МЧС разбился при взлете. Ми-8 прилетел в лагерь у подножия пиков Победы и Хан-Тенгри, чтобы забрать группу альпинистов. При взлете не смог набрать нужную высоту и рухнул. 17 туристов и четыре члена экипажа успели эвакуироваться и остались живы. Вертолет сгорел.
26 сентября 2006 года. Ту-154 авиакомпании «Кыргызстан» в аэропорту «Манас» при взлете задел правым крылом американский топливозаправщик KC-135. Пассажирский лайнер повредил крыло, однако смог взлететь. Сделав круг, совершил аварийную посадку. Никто не пострадал.
23 июня 2007 года. Самолет Як-40 совершил аварийную посадку на грунт в урочище Кара-Кужур Нарынской области. У Як-40, на котором летела группа руководителей авиапредприятий страны, в полете отказали два двигателя. При приземлении не вышли шасси, самолет «плюхнулся». Все пассажиры и члены экипажа успели покинуть самолет и остались живы. Самолет сгорел.
24 августа 2008 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Itek Air, совершавший рейс Бишкек - Тегеран, из-за технических неполадок не смог набрать высоту и, совершая маневр для возврата на посадочную полосу, упал в десяти километрах от аэропорта - в районе села Джаны-Джер. Из 90 пассажиров, среди которых были 17 членов сборной Кыргызстана по баскетболу, погибли 64. После расследования трагедии виновными признали оставшихся в живых командира экипажа и второго пилота. Они получили по пять лет лишения свободы.
28 декабря 2011 года. В аэропорту Оша самолет Ту-134 авиакомпании «Кыргызстан» совершил жесткую посадку. За медицинской помощью обратились 18 человек, семь из них госпитализировали с травмами средней тяжести.
29 января 2013 года. Самолет, совершавший рейс из Кокшетау в Алматы, потерпел крушение. Погибли все пассажиры и члены экипажа, всего 21 человек. Среди них был один кыргызстанец.
24 мая 2013 года. В Аксыйском районе Джалал-Абадской области самолет Ан-2 совершал полет над полями, разбрасывая химикаты против саранчи. В районе села Катран-Сай судно потерпело крушение. Находившиеся в нем два человека погибли.
3 мая 2013 года. В Панфиловском районе Чуйской области потерпел катастрофу топливозаправщик KC-135R Военно-воздушных сил США. Погибли три человека. KC-135R вылетел с авиабазы «Манас» в Афганистан. Вскоре пилот доложил, что пытается обойти грозовой фронт. Через несколько минут самолет перешел в крутое снижение и в 14.55 упал в горах Панфиловского района Чуйской области.
4 апреля 2015 года. Вертолет малайзийской компании Cempaka Aviation sdn. потерпел крушение неподалеку от аэропорта «Субанг» близ Куала-Лумпура. Погибли шесть человек, в том числе которых кыргызстанка - помощница пилота.
22 ноября 2015 года. Из-за плохих погодных условий самолет авиакомпании Avia Traffic Company, следовавший из Красноярска, совершил жесткую посадку в аэропорту Оша и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 153 человека, семерых госпитализировали.
16 января 2017 года. При посадке, не долетев 500 метров до полосы аэропорта «Манас», грузовой самолет турецких авиалиний упал на дачный поселок. По предварительным данным, погибли около 30 человек.
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