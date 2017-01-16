Хроника авиакатастроф в Кыргызстане

Сегодня в районе аэропорта «Манас» разбился турецкий грузовой самолет . Он упал на жилые дома. ИА « 24.kg » представляет хронику авиационных происшествий в Кыргызстане.

Лето 1996 года. В ущелье Жууку Джети-Огузского района потерпел крушение вертолет с сотрудниками «Кумтора». Воздушное судно задело выступ скалы Ит-Тиши и упало в пропасть. Погибли 15 человек - пилоты и пассажиры.

15 марта 2000 года . Вертолет Ми-8Т вылетел по маршруту Бишкек - Нарын - Кок-Кыя - Ак-Сай для осмотра охотничьих угодий. Его крушение в ущелье произошло после непредвиденного падения мощности двигателя, вертолет столкнулся со скалами. Погибли три человека, в том числе депутат Жогорку Кенеша Эркинбек Матыев, выжили четыре человека. Вертолет сгорел.

23 октября 2002 года. При посадке в «Манасе» самолет Ил-62 авиакомпании «Третьяково», следовавший рейсом Москва - Бишкек, съехал со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. Самолет загорелся. Находившиеся на борту восемь членов экипажа остались живы, двое получили ранения. Самолет полностью сгорел.













17 декабря 2002 года. В аэропорту «Манас» совершил аварийную посадку истребитель ВВС Норвегии F-16 Falcon. У него отвалилось заднее шасси, и он несколько десятков метров проехал на брюхе. Пилот не пострадал. 15 марта 2004 года. Вертолет МЧС Ми-8 отравился в долину Музтор для спасения группы охотников, оказавшихся в снежном плену. Погрузив на борт около 20 человек, в том числе трех граждан США и Канады, борт поднялся в воздух, но практически сразу рухнул. Погибли два человека. Техника полностью сгорела. Август 2005 года. В базовом лагере альпинистов «Южный Энильчек» в Иссык-Кульской области вертолет МЧС разбился при взлете. Ми-8 прилетел в лагерь у подножия пиков Победы и Хан-Тенгри, чтобы забрать группу альпинистов. При взлете не смог набрать нужную высоту и рухнул. 17 туристов и четыре члена экипажа успели эвакуироваться и остались живы. Вертолет сгорел.





26 сентября 2006 года. Ту-154 авиакомпании «Кыргызстан» в аэропорту «Манас» при взлете задел правым крылом американский топливозаправщик KC-135. Пассажирский лайнер повредил крыло, однако смог взлететь. Сделав круг, совершил аварийную посадку. Никто не пострадал.





23 июня 2007 года. Самолет Як-40 совершил аварийную посадку на грунт в урочище Кара-Кужур Нарынской области. У Як-40, на котором летела группа руководителей авиапредприятий страны, в полете отказали два двигателя. При приземлении не вышли шасси, самолет «плюхнулся». Все пассажиры и члены экипажа успели покинуть самолет и остались живы. Самолет сгорел. 24 августа 2008 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Itek Air, совершавший рейс Бишкек - Тегеран, из-за технических неполадок не смог набрать высоту и, совершая маневр для возврата на посадочную полосу, упал в десяти километрах от аэропорта - в районе села Джаны-Джер. Из 90 пассажиров, среди которых были 17 членов сборной Кыргызстана по баскетболу, погибли 64. После расследования трагедии виновными признали оставшихся в живых командира экипажа и второго пилота. Они получили по пять лет лишения свободы.













28 декабря 2011 года. В аэропорту Оша самолет Ту-134 авиакомпании «Кыргызстан» совершил жесткую посадку. За медицинской помощью обратились 18 человек, семь из них госпитализировали с травмами средней тяжести.













29 января 2013 года. Самолет, совершавший рейс из Кокшетау в Алматы, потерпел крушение. Погибли все пассажиры и члены экипажа, всего 21 человек. Среди них был один кыргызстанец. 24 мая 2013 года. В Аксыйском районе Джалал-Абадской области самолет Ан-2 совершал полет над полями, разбрасывая химикаты против саранчи. В районе села Катран-Сай судно потерпело крушение. Находившиеся в нем два человека погибли. 3 мая 2013 года. В Панфиловском районе Чуйской области потерпел катастрофу топливозаправщик KC-135R Военно-воздушных сил США. Погибли три человека. KC-135R вылетел с авиабазы «Манас» в Афганистан. Вскоре пилот доложил, что пытается обойти грозовой фронт. Через несколько минут самолет перешел в крутое снижение и в 14.55 упал в горах Панфиловского района Чуйской области.



