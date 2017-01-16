Lexus представил яхту с двумя V8

Подразделение Marine Business Department корпорации Toyota Motor представило в Майами первую яхту под брендом Lexus – Lexus Sport Yacht.





12,7-метровая яхта получила уникальную конструкцию из карбона (CFRP) – материал, используемый обычно при производстве суперкаров, позволил снизить массу примерно на одну тонну по сравнению с лодкой аналогичных размеров, выполненной из армированного стекловолокном пластика (FRP). В движение Lexus Sport Yacht приводится двумя 5,0-литровыми бензиновыми моторами V8 – такие же устанавливаются в купе RC F, седан GS F и новейший гранд турер LC 500. Каждый агрегат выдает свыше 440 л.с., вместе они обеспечивают около 900 л.с. и позволяют развить 43 узла (79 км/ч).





Яхта вмещает до восьми человек. Пассажирский отсек отделан кожей и деревом: здесь имеются диваны со столиком, кондиционер, развлекательная система с 4G WiFi. Также предусмотрены кухня и душ, а вот спален нет. Капитанское место оборудовано цифровым тачскрином с навигацией, данными радара и гидролокатора и другой необходимой информацией. Запускать яхту в серийное производство Lexus пока не планирует, но в целом постоянно рассматривает возможности расширения собственного бизнеса. При этом материнская компания Toyota производит спортивные и роскошные лодки еще с 1998 года.



