Подробности смерти мужчины в алматинском ЦОНе

В пресс-службе «Государственной корпорации «Правительство для граждан» прокомментировали смерть посетителя ЦОНа Алмалинского района Алматы, передает передает Zakon.kz





"С прискорбием сообщаем о том, что сегодня 16 января 2017 года в ЦОНе Алатауского района г. Алматы скончался гражданин Кунтаков Жарас Нуркибаевич, 1964 года рождения. Жарас Нуркибаевич обратился в ЦОН вместе со своей супругой за услугой «Регистрация граждан по месту жительства» в 09.30, загруженности в ЦОНе на тот момент не наблюдалось. Не успев взять талон единой электронной очереди, пока супруга заполняла бланк, в 09.42 гражданин почувствовал себя плохо, после чего ему незамедлительно была оказана медицинская помощь медработником, дежурившим в ЦОНе. В 9.52 приехала карета скорой помощи, однако спасти Жараса Нуркибаевича не удалось. Государственная корпорация «Правительство для граждан» выражает свои соболезнования родным и близким Жараса Нуркибаевича", - сообщили в «Правительстве для граждан».





Государственная корпорация «Правительство для граждан» рекомендует лицам с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения центров обслуживания населения в часы пик. Также там напоминают, что для обслуживания инвалидов и беременных женщин в ЦОНах функционируют льготные окна, а лица с ограниченными возможностями 1 и 2 групп инвалидности могут вызвать сотрудников ЦОН на дом по номеру 1414.





Напомним , 16 января утром стало известно о том, что в Алмалинском ЦОНе города Алматы скоропостижно скончался посетитель.



