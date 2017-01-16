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Новости за сегодня

Президент РК провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего ВС ОАЭ

 

В ходе встречи Президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби рассмотрели вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах. Также были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня.

 

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу-Даби для нужд Посольства РК в ОАЭ и Посольства ОАЭ в РК;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев дипломатических паспортов;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан и Генеральным агентством по делам ислама и вакуфов Объединенных Арабских Эмиратов;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «АСТАНА ЭКСПО-2017» и Бюро «ЭКСПО ДУБАЙ 2020»;

- Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Мангистауской области и компанией DP World FZE;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов о создании совместной комиссии по консульским вопросам;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министерством экономики Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в области туризма;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Федеральным агентством наземного и водного транспорта Объединенных Арабских Эмиратов о международных автотранспортных перевозках пассажиров и грузов.

16 января 2017, 11:14
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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