Жители Актау жалуются на опасные детские площадки на набережной
16 января 2017, 11:18
Родители жалуются, что большая часть детских площадок на набережной в последнее время представляет опасность для их детей.
Прогулявшись вдоль всей городской набережной, следует обратить внимание на некоторые поломки и недостатки, которые образовались в результате активного использования детских площадок, пишет Tumba.kz.
Среди прочего следует упомянуть качели без сидений, качели-балансиры без ручек и сидений, песочницы с чрезвычайно малым количеством песка, а то и вовсе заполненные булыжниками. Также следует обратить внимание и на многочисленные оторванные спортивные кольца, пластиковые машинки, стоящие отдельно от пружин, и конечно, детские горки, которые заканчиваются углублением с куском асфальта на дне.
Перечисленные выше моменты говорят только о том, что такими площадками активно пользуются. И это хорошо. Однако и следить за их надлежащим состоянием также необходимо.
Евгений Дорошенко
Фото Tumba.kz
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