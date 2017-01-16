Жители Актау жалуются на опасные детские площадки на набережной

Родители жалуются, что большая часть детских площадок на набережной в последнее время представляет опасность для их детей.

Прогулявшись вдоль всей городской набережной, следует обратить внимание на некоторые поломки и недостатки, которые образовались в результате активного использования детских площадок, пишет пишет Tumba.kz





Среди прочего следует упомянуть качели без сидений, качели-балансиры без ручек и сидений, песочницы с чрезвычайно малым количеством песка, а то и вовсе заполненные булыжниками. Также следует обратить внимание и на многочисленные оторванные спортивные кольца, пластиковые машинки, стоящие отдельно от пружин, и конечно, детские горки, которые заканчиваются углублением с куском асфальта на дне.









Перечисленные выше моменты говорят только о том, что такими площадками активно пользуются. И это хорошо. Однако и следить за их надлежащим состоянием также необходимо.





Евгений Дорошенко