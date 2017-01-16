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Новости за сегодня

Встреча Президента РК с исполнительным директором компании Calatrava Grace Corporation

 

В ходе встречи были обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества компании с нашей страной. В частности, Главе государства презентовали проекты, реализация которых планируется в Астане.

Calatrava Grace Corporation является инвестором, обладающим возможностью вкладывать вместе со своими клиентами в глобальные проекты в сфере недвижимости на сумму до 100 млн долларов за одну транзакцию. На сегодняшний день портфолио компании насчитывает 340 проектов в 32 странах с общей площадью 1,9 млн кв. м.

16 января 2017, 11:16
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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