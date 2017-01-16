Крушение самолета под Бишкеком: среди пострадавших беременная женщина
16 января 2017, 11:24
Турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31 в районе аэропорта «Манас».
В городскую гинекологическую больницу доставлена женщина с угрозой прерывания беременности. Об этом сообщает ИА «24.kg» со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Отмечается, что трое взрослых пострадавших вследствие крушения грузового авилайнера вблизи аэропорта «Манас» доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь (отделение нейротравмы) и городскую гинекологическую больницу (угроза прерывания беременности).
Шестеро детей от 5 до 15 лет - в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31 в районе аэропорта «Манас». По предварительным данным, погибли 32 человека, разрушено 15 домов.
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Фото: 24.kg
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