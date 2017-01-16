8 «горячих» сестёр футболистов, о которых вы не знали

Сестра Роналду и её декольте произвели фурор на вручении премий ФИФА. Но есть и другие футболисты, которым есть кем гордиться из родни.

Холли Уолкотт, сестра полузащитника «Арсенала» Тео Уолкотта





Сестра Уолкотта Холли полна противоречий. Девушка профессионально занимается бодибилдингом и добилась немалых успехов. Глядя на фото, можно смело сказать, что Тео на фоне сестры будет выглядеть хиловатым.





Фото: facebook.com/hollie.g.walcottsmith





Ещё одно хобби Холли – вязание, что не очень вяжется (извините за каламбур) с её образом бодибилдерши. Девушка делает очень симпатичные игрушки и предметы одежды, вроде этой милой шапки.









Катя Авейру, сестра нападающего «Реала» Криштиану Роналду





Сестра Роналду Катя следит за всеми успехами своего брата и часто выкладывает совместные фотографии. Девушка не собирается жить за счёт брата и активно занимается своей карьерой.





Катя довольно популярна в шоу-бизнесе. Девушка поёт, даёт концерты и готовится к выпуску сольного альбома.









Бояна Йоветич, сестра Стевана Йоветича





Бояна и Стеван — пример идеальных отношений между братом и сестрой. Они постоянно проводят время вместе и не скрывают, что очень дружат с самого детства.









Бояна часто ходит вместе с братом по ночным клубам, но при этом они не забывают навещать своих родителей. Девушка говорит, что родной брат для неё значит не просто очень много, а является всей её жизнью.









Рафаэлла Бекран, сестра нападающего «Барселоны» Неймара





Из-за того что Неймар постоянно находится в Испании, а Рафаэлла в Бразилии, у них не получается часто встречаться, но это не мешает им поддерживать дружеские отношения. Девушка постоянно пишет слова поддержки для своего брата и радуется его победам.









У Раффаэлы имеется татуировка, посвящённая её брату, а Неймар набил специальное тату в честь сестры.









Даниела Оспина, сестра вратаря «Арсенала» Давида Оспины





Даниэла известна многим болельщикам как жена нападающего «Реала» Хамеса Родригеса, но мало кто знает, что она ещё и сестра голкипера «Арсенала» Давида Оспины. Как это ни странно, но девушку с будущим мужем познакомил не брат.









Мама Даниэлы всегда говорила дочери, что ей ни в коем случае нельзя встречаться с футболистом. Девушка долго следовала совету матери, но, познакомившись с Хамесом, не смогла устоять. В семье нападающего приняли хорошо, и вскоре пара сыграла свадьбу.













Эмбер Видаль, сестра полузащитника «Баварии» Артуро Видаля





Эмбер очень любит своего брата и часто посещает матчи с его участием. В детстве Артуро постоянно защищал её от надоедавших поклонников. Сейчас поклонников стало ещё больше, но и защитить девушка может себя сама.









Эмбер — очень открытая особа, которая не стесняется показать себя людям.













Габриэла Эмбоаба, сестра полузащитника «Шанхай СИПГ» Оскара





Оскар перебрался в Китай и стал ещё дальше от своей сестры, которая живёт в Бразилии. Но девушка всё равно любит своего брата и грамотно пользуется его популярностью.









Габриэла специально выкладывает фотографии с братом, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Девушка набрала много подписчиков в своих социальных сетях и сейчас занимается онлайн-продажами различных модных вещей на своём сайте.









Тугба Шахин, сестра полузащитника «Боруссии» Нури Шахина

Тугба Шахин, пожалуй, самая необычная сестра футболиста, ведь кроме того что она является двоюродной сестрой Нури, она также и его жена. Не стоит удивляться, в Турции браки между дальними родственниками являются обычным делом.



Тугба и Нури поженились в 2007 году и сейчас счастливы вместе. Это тот самый случай, когда молодожёны были знакомы с самого рождения.



