Обжалование действий (бездействия) судебного исполнителя

Задачами исполнительного производства согласно ст. 2 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон) являются обязательное и своевременное принятие мер, направленных на принудительное исполнение исполнительных документов, выдаваемых на основании судебных решений, определений, предписаний и постановлений по гражданским и административным делам, приговоров и постановлений по уголовным делам в части имущественных взысканий, а также постановлений иных органов в соответствии с настоящим Законом.

Доверие к судебной системе невозможно без эффективного механизма исполнения судебных решений, в противном случае лицо, чьи права были нарушены, несмотря на положительное решение суда, может так и не добиться его исполнения в реальности. Исполнение судебных актов может осуществляться с привлечением государственного судебного исполнителя или частного судебного исполнителя (частный судебный исполнитель - гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов (далее - лицензия частного судебного исполнителя), выданной уполномоченным органом).

Недовольство в связи с неэффективной работой судебных исполнителей стало уже привычным. В соответствии со ст. 127 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» решения и действия (бездействие) судебного исполнителя можно обжаловать в административном порядке, т.е. в порядке подчиненности, или в судебном порядке. Предварительное обращение в вышестоящие органы и к вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности не препятствует подаче жалобы в суд.

Дополнительно можно обратиться с жалобой в прокуратуру, которая осуществляет надзор за исполнением законов судебными исполнителями.

Прежде чем обжаловать действие (бездействия) судебного исполнителя необходимо выяснить, действительно ли прошли сроки, установленные законом для совершения тех или иных действий. Жалобу лучше подавать в письменном виде с указанием всех имеющих значение обстоятельств и ссылкой на положение закона, из которого следует, что судебный исполнитель нарушил закон, а также с указанием должности, фамилии, инициалов должностного лица территориальный орган судебных исполнителей, постановления, действия (бездействия), отказ в совершении которых обжалуются.

Порядок подробного обжалования действий (бездействия) судебного исполнителя указано в Главе 19 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК.

При обжаловании действия ( бездействия) государственного судебного исполнительного исполнителя жалоба подается в суд по месту обслуживаемого судебным исполнителем территориального участка (совершения им исполнительных действий). При обжаловании действия (бездействия) частного судебного исполнителя жалоба подается по месту регистрации частного судебного исполнителя (место нахождения его конторы) (см. нормативное постановление Верховного Суда № 20 от 24 декабря 2010 года «О некоторых вопросах применения судами норм главы 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан»).

В комментируемой части статьи предусмотрено, что результаты торгов обжалуется путем обращения в суд с жалобой на действия ( бездействие) судебного исполнителя в течение десяти рабочих дней, со дня, когда заявителя ( взыскателю, должнику) стало известно о проведенных торгах.

Необходимо отметить, что установленный в статье 33 Закона «Об ипотеке недвижимого имуществ» срок в три месяца для оспаривания торгов установлен для споров, вытекающих из реализации имущества на торгах во внесудебном порядке, поэтому к правоотношениям, вытекающим из реализации имущества на торгах в судебном порядке, не применим.

В соответствии со статьей 74 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» реализация арестованного имущества производится судебным исполнителем на торгах в форме электронного аукциона. Процедура проведения торгов установлена Правилами реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона, утвержденными приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 100. В пунктах 14, 47 указанных Правил предусмотрено, что решение о выставлении арестованного имущества на электронный аукцион принимает судебный исполнитель, о чем выносит постановление, по итогам аукциона оформляется протокол, который подписывается победителем аукциона, судебным исполнителем и оператором. Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. Из чего следует, что состоявшиеся торги - это действия судебного исполнителя, результатом которых, является реализация арестованного имущества должника в целях исполнения решения суда. Поэтому взыскатель или должник, не согласные с результатами торгов, вправе оспорить в суд действия (бездействия) судебного исполнителя. Сами торги не могут быть признаны незаконными, поскольку процедура проведения торгов судебным исполнителем - это не совершение им какой-либо сделки, поэтому признаваться незаконными должны действия (бездействие) судебного исполнителя.

Одновременно с подачей жалобы стороны вправе использовать меры пол обеспечению иска (см. комментарий к статье 156 ГПК).

Рассматривая спор о признании действий (бездействия) судебного исполнителя незаконными суд должен дать оценку: была нарушена установленная законодательными актами процедура проведения торгов или нет. В понятие «нарушение процедуры» входят: подготовительные действия, проводимые судебным исполнителем в целях реализации арестованного имущества должника; непосредственное проведение торгов.

Признав жалобу обоснованной, суд выносит решение в соответствии с частью третьей ст. 250 ГПК.

Решение, которым действия (бездействие) судебного исполнителя при проведении торгов признаны незаконными, является основание для обращения в суд с иском о признании сделки купли-продажи недействительной. При этом суды, рассматривая такие споры, должны дать оценку действиям покупателя с учетом требований статьи 261 ГК.

Срок подачи - десять рабочих дней, который начисляется со дня совершения обжалуемого действия или со дня отказа в совершении. Если взыскатель или должник не были извещены о времени и месте совершения исполнительного действия или об отказе в его совершении, течение десятидневного срока начинается со дня, когда взыскателю или должнику стало известно об этом.

Днем отказа в совершении определенного действия следует считать день вынесения об этом постановления судебным исполнителем. В тех случаях, когда судебный исполнитель такого постановления не выносил и не совершал фактически требуемых действий, жалоба подается на его бездействие в течение десяти рабочих дней с момента, когда взыскатель или должник письменно обратились к судебному исполнителю с заявлением о завершение какого-либо действия.

Сокращенный срок десять рабочих дней, вызван тем, что исполнительное производство отделено от судебного производства, т.е. идет стадия исполнения решения суда. Сроки исполнения судебных актов составляют от двух до четырех месяцев (статья 39 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»). Рассмотрение судами данной категории споров в более длительные сроки будет противоречить принципу своевременности исполнения исполнительных документов, закрепленных в статье 2 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Поэтому по делам указанной категории суду необходимо в обязательном порядке выяснять, соблюдены ли установленные законом сроки обращения заявителя в суд.

Установленный законом срок является процессуальным сроком. Поэтому в случае его пропуска по причинам, признанным судом уважительными, он может быть восстановлен в порядке, предусмотренном статье 126 ГПК.

При выяснении причин пропуска срока на подачу жалобы суду необходимо проверить, было ли постановление судебного исполнителя объявлено лицу, в отношении которого оно вынесено, вручена (выслана) ли ему копия постановления в установленный срок, было ли лицо извещено о времени месте совершения исполнительного действия (об отказе в совершении действия), имея в виду, что несоблюдение указанных требований могло значительно затруднить или лишить возможности заявителя своевременно обжаловать постановление, действия или бездействие судебного исполнителя.

Порядок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) судебного исполнителя определяется комментируемой статьей. Жалоба рассматривается судом в течение десяти рабочих дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. По данной категории споров подготовка по делу составляет десять рабочих дней и не может быть продлена на более длительный срок (см. комментарий к статьям 164-165 ГПК)

При рассмотрении жалобы взыскатель, должник и судебный исполнитель извещаются судом о времени и месте судебного заседания в установленном законном порядке. Однако их неявка не является препятствием для разрешения жалобы. Это означает, что если взыскатель, должник и судебный исполнитель, извещенные судом о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд не явились, суд обязан рассмотреть жалобу в их отсутствии и не вправе по основаниям статьи 279 ГПК оставлять жалобу без рассмотрения.

Жалоба на действия (бездействие) судебного исполнителя должна соответствовать общим требованиям, предусмотренным статьями 148, 149 и 293 ГПК (см. комментарий к данным статьям). Решения, выносимые судом по жалобам на действия (бездействие) судебного исполнителя, по содержанию могут быть различны. Это зависит от характера обслуживаемого действия и от того, какие меры требуются для исправления допущенной ошибки. Суд, признав жалобу обоснованной, принимает решение о признании совершенного действия незаконным и обязывает судебного исполнителя (если указанные действия могут быть совершены только судебным исполнителем) устранить допущенное нарушение. При этом суд в решении устанавливает срок, в течение которого допущенные нарушения должны быть устранены. Признав законными действия (бездействие) судебного исполнителя, суд выносит решение об оставлении жалобы без удовлетворения.

Об исполнения решения должно быть сообщено суду, взыскателю или должнику в установленным судом срок либо не позднее чем в месячный срок со дня получения решения суда.

ГПК устанавливает, что споры, связанные с оценкой имущества должника, рассматриваются судом по правилом настоящей статьи путем подачи взыскателем или должником жалобы на действия (бездействие) судебного исполнителя. Процедура назначения оценщика регламентирована в Законе «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (см. статью 68 Закона). В пункте 15 Правил реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона предусмотрено, что судебный исполнителя не вправе выставить арестованное имущество на электронный аукцион без надлежащего уведомления или ознакомления должника и взыскателя о произведенной оценке и предоставления им десяти календарных дней для обжалования результатов оценки.

Из вышеприведенных норм следует, что только судебный исполнитель решает вопросы о назначении оценщика, вопросы о принятии данной или другой оценки при выставлении арестованного имущества на торги, ознакомления с оценкой сторон в исполнительном производстве. Поэтому оспариванию подлежит действие (бездействие) судебного исполнителя, например, действие судебного исполнителя о назначении оценщика, действие о принятии либо отказе в принятии отчета об оценке имущества, действие по ознакомлению с оценкой и т.д. Такие споры подлежат рассмотрению в особом исковом производстве, с соблюдением требований, установленных настоящей статьей.

Рассматривая жалобу, суд обязан проверить соблюдение оценщиков требований Закона «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» и оценить установленные обстоятельства с учетом требований статьи 257 ГК. В силу указанной нормы при прекращении права собственности имущество оценивается исходя из его рыночной цены (см. нормативное постановление Верховного Суда № 2 от 20 июня 2005 года «О некоторых вопросах применения судами законодательства об исполнительном производстве»).

С целью изучения судебной практики по делам об оспариваний действий (бездействия) судебных исполнителей, по заданию Верховного Суда Республики Казахстан Актюбинским областным судом проведено обобщение за период 9 месяцев 2015 года.

Обобщение показало, что суды в основном правильно применяют нормы законодательства при рассмотрении дел обобщаемой категории.

Практика по данной категории дел стабилизировалась.

ПРИМЕРЫ:

Заявители ТОО «АМБГ», ТОО «С», ТОО «ЛД», У.(далее - Заявители) обратились в суд с жалобой на действия частного судебного исполнителя А. (далее - ЧСИ), мотивируя свои требования тем, что решением Бостандыкского районного суда г. Алматы от 16.03.2015 года с заявителей была взыскана в пользу ДО АО «Банк» сумма в размере 103 000 000 тенге. Данное решение суда вступило в законную силу. До вступления решения суда в законную силу заявителями 30.06.2015 года долг был погашен, однако ЧСИ отказывалась отменить меры по обеспечению исполнительного листа, требуя оплаты услуг в размере 3% от взысканной суммы. Решением суда г.Актобе от 07 августа 2015 года постановлено признать действия частного судебного исполнителя А. об оплате услуг частного судебного исполнителя в размере 3% от взысканной суммы незаконными, обязать частного судебного исполнителя А. устранить допущенные нарушения путём снятия арестов с движимого и недвижимого имущества должников.

Заявитель Т. обратился в Кокшетауский городской суд Акмолинской области с жалобой на действия частного судебного исполнителя Ж., мотивируя тем, что частный судебный исполнитель 05 мая 2015 года вынесла постановление о передаче арестованного имущества в виде дома с земельным участком, расположенного по адресу: г.Кокшетау, ул.Н, дом 115, на реализацию путем проведения торгов методом электронного аукциона со стартовой стоимостью 8 134 864 тенге. С данным постановлением заявитель не согласен, так как по решению суда сумма задолженности составляет 3 821 648 тенге, а стоимость недвижимого имущества - 8 134 864 тенге. Таким образом, сумма долга существенно ниже стоимости его дома. Более того, данное жилье является единственным, где он проживает со своей семьей. Считает, что данное постановление частного судебного исполнителя противоречит вступившему в законную силу решению суда от 02.04.2014 года, которым было отказано в обращении взыскания на залоговое имущество. Просит признать постановление от 05 мая 2015 года частного судебного исполнителя Ж. незаконным и отменить его. Решением Кокшетауского городского суда Акмолинской области от 09 июня 2015 года в удовлетворении требований Т. отказано.

Как следует из судебного акта, решением Кокшетауского городского суда от 02.04.2014 года с Т. в пользу ТОО «МКО «ГКСК» взыскана сумма задолженности в размере 3 710 338 тенге, возврат госпошлины 111 310 тенге, всего 3 821 648 тенге. В части обращения взыскания на заложенное имущество отказано. Решение суда вступило в законную силу и выписан исполнительный лист.

Согласно ст.55 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее Закон) обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию либо передачу взыскателю. Взыскание по исполнительным документам обращается, в первую очередь, на денежные суммы должника, в том числе и находящиеся в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, если иной порядок не определен в исполнительном документе. При отсутствии у должника денежных сумм, достаточных для погашения задолженности, взыскание обращается на другое принадлежащее должнику имущество. При недостаточности другого имущества должника взыскание может быть обращено на его имущество, стоимость которого превышает размер взыскания по исполнительному документу.

При вынесении суд первой инстанции сделал вывод о том, что действия судебного исполнителя по обращению взыскания на заложенное имущество соответствуют требованиям вышеназванного закона. Так, действиями судебного исполнителя наличие счетов в банках и денежных сумм должника, наличие другого принадлежащего должнику движимого и недвижимого имущества, кроме залогового, установлено не было.

В этой связи, суд первой инстанции опроверг доводы заявителя Т. о том, что судебный исполнитель не обратил взыскание на другое имущество, так как в исполнительном производстве не имеется сведений о наличии другого имущества должника, кроме дома с земельным участком, расположенного по адресу: г.Кокшетау, ул.Н, дом... Согласно п. 2 ст. 74 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» РК должник после наложения судебным исполнителем ареста и проведения оценки имущества и до изъятия или реализации имущества с письменного разрешения судебного исполнителя и в установленный им срок вправе реализовать арестованное имущество по стоимости не ниже оценочной. Получение должником разрешения на реализацию имущества не является основанием для приостановления процедур по реализации имущества.

Однако, заявитель каких-либо мер по реализации своего имущества не предпринял, что подтверждается материалами исполнительного производства и не опровергнуто им в ходе судебного разбирательства. Постановлением частного судебного исполнителя от 05 мая 2015 года были назначены торги методом электронного аукциона по арестованному имуществу, то есть дома с земельным участком, расположенного по адресу:

г.Кокшетау, ул.Н, дом …, принадлежащего Т. на основании Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» РК.

Таким образом, суд пришел к выводу, что частный судебный исполнитель Ж. действовала в соответствии с требованиями норм Закона РК «Об исполнительно производстве и статусе судебных исполнителей», в пределах своих полномочий.

Судья Есильского района города Астаны

Батталова Б.К.