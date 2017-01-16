В Усть-Каменогорске полицейский совершил ДТП

Водитель патрульной машины отвлекся от дороги и врезался в гражданский автомобиль,

Как сообщили в ДВД ВКО, инцидент произошел 13 января на улице Бажова, в районе магазина «Самал».





— Участником ДТП действительно стал автомобиль дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ВКО, — сообщили в пресс-службе ведомства.





— Гражданский автомобиль начал перестраиваться ближе к центру дороги, не включив при этом указатель поворота. Вероятно, водитель патрульного авто отвлекся, и не заметил маневра движущейся впереди машины. В результате полицейский транспорт врезался останавливающийся автомобиль.



