В Усть-Каменогорске полицейский совершил ДТП
16 января 2017, 11:29
В отношении водителя полицейского автомобиля был составлен административный протокол.
Водитель патрульной машины отвлекся от дороги и врезался в гражданский автомобиль, передает корреспондент YK-avto.kz.
Как сообщили в ДВД ВКО, инцидент произошел 13 января на улице Бажова, в районе магазина «Самал».
— Участником ДТП действительно стал автомобиль дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ВКО, — сообщили в пресс-службе ведомства.
— Гражданский автомобиль начал перестраиваться ближе к центру дороги, не включив при этом указатель поворота. Вероятно, водитель патрульного авто отвлекся, и не заметил маневра движущейся впереди машины. В результате полицейский транспорт врезался останавливающийся автомобиль.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
В ДВД ВКО отметили, что обе машины в ДТП отделались незначительными повреждениями. Никто не пострадал. В отношении водителя полицейского автомобиля был составлен административный протокол.
Андрей Верба
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