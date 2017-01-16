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В Усть-Каменогорске полицейский совершил ДТП

16 января 2017, 11:29

В отношении водителя полицейского автомобиля был составлен административный протокол.


Водитель патрульной машины отвлекся от дороги и врезался в гражданский автомобиль, передает корреспондент YK-avto.kz.

Как сообщили в ДВД ВКО, инцидент произошел 13 января на улице Бажова, в районе магазина «Самал».

— Участником ДТП действительно стал автомобиль дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ВКО, — сообщили в пресс-службе ведомства.

— Гражданский автомобиль начал перестраиваться ближе к центру дороги, не включив при этом указатель поворота. Вероятно, водитель патрульного авто отвлекся, и не заметил маневра движущейся впереди машины. В результате полицейский транспорт врезался останавливающийся автомобиль.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.


В ДВД ВКО отметили, что обе машины в ДТП отделались незначительными повреждениями. Никто не пострадал. В отношении водителя полицейского автомобиля был составлен административный протокол.

Андрей Верба
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