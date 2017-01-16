В каждом разрушенном в результате крушения «Боинга-747» доме жили по две семьи
16 января 2017, 11:31
Все дома, которые разрушил упавший самолет, жилые.
Владелец пяти домов, которые пострадали от крушения турецкого «Боинга-747», Юрий Андреев рассказал ИА «24.kg», что никаких незаконных построек на территории дачного поселка не было, а все дома, которые разрушил упавший самолет, жилые.
По словам Юрия Андреева, он частный предприниматель, и сам продавал и сдавал дома в поселке.
«Сейчас я не могу дозвониться своим жильцам. Но в каждом доме жили по две семьи как минимум - от пяти до десяти человек, а где-то и пятнадцать. Эти дома никогда никто не захватывал. Там всю жизнь были дачи. Другое дело, что у них не было условий, инфраструктуры. Ни школы, ни больницы. Приходилось ходить в поселок Манас», - рассказал Юрий Андреев.
Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31 в районе аэропорта «Манас». В результате падения грузового судна погибли, по предварительным данным, 32 человека, включая членов экипажа.
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