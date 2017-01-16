Разрешение споров по делам о наследовании

Г.М. Башенова

Судья Есильского районного суда города Астаны

В суды предъявляются иски и заявления о признании завещания недействительным; о разделе наследства; о признании наследства выморочным и передачи имущества в коммунальную собственность; о признании свидетельства о наследстве недействительным; об установлении факта принятия наследства; о выделении доли в наследстве. При принятии заявлений по делам о наследовании следует уточнять существо требований и правильно определять вид производства по делу как исковое или особое, следует отличать исковые требования, в частности, о продлении срока для принятия наследства от заявлений об установлении факта принятия наследства и жалоб на нотариальные действия или отказ на их совершение. Как правило, причины возникновения гражданско-правовых споров о наследстве обусловлены действиями самих сторон, допускающих нарушение в сроках принятия наследства, несвоевременностью и неполнотой представляемых документов в нотариальную контору для оформления наследства. Нарушения допускают нотариусы, которые неправильно определяют доли и круг наследников, что также порождает споры и жалобы.

Совокупность норм материального и процессуального права, подлежащих применению при разрешении споров названной категории раскрывает Нормативное постановление Верховного суда от 18 декабря 1992 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» Ряд новых положений в регулировании наследственных правоотношений, установленных в соответствии с Законом РК от 1 июля 1999 г. «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть)» породили некоторые проблемы уяснения и применения норм наследственного права. В Законе РК от 1 июля 1999 г. «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть)» предусматривалось, что нормы раздела VI «Наследственное право» применяются к наследству, открывшемуся после введения в действие Особенной части Гражданского кодекса (ст. 10). Таким образом, первоначально разграничивались наследственные правила по Гражданскому кодексу Казахской ССР от наследственных правил Гражданского кодекса Республики Казахстан в зависимости от того, открылось ли наследство до 1 июля 1999 г. или после.

После изменений от 12 января 2007 года возникла необходимость решения вопроса об обратной силе этих изменений. Это относится к наследственной трансмиссии, закрепленной в Гражданском кодексе Казахской ССР, но отсутствовавшей в первоначальной редакции Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее по тексту ГК РК), и появившейся в новой редакции, порядку принятия наследства, измененному составу наследников по закону, порядку наследования по праву представления. Закон может придать обратную силу всем правилам о наследовании, как это было сделано в Гражданском кодексе Казахской ССР, либо придать обратную силу отдельным правилам, как это предусмотрено в отношении части третьей ГК РФ, или же вовсе ничего не упоминать об обратной силе, как это имеет место в Законе РК от 12 января 2007 г. Как известно, общим правовым принципом является принцип недопустимости обратной силы законодательства, и в данном случае действует именно это правило, поскольку в Законе от 12 января 2007 г. отсутствует указание о распространении его действия на отношения, возникшие ранее 3 февраля 2007 г. Однако среди наследственных прав и обязанностей имеются так называемые длящиеся отношения, которые возникли до введения изменений в действие, но конкретные права и обязанности из этих отношений возникли после. Пункт 2 ст. 4 ГК РК устанавливает, что «по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие». Новеллы закона от 12 января 2007 г. эту возможность не затрагивают, за исключением обязанности недостойного наследника возместить рыночную стоимость имущества, которая может возникнуть после 3 февраля 2007 г., хотя наследственное правоотношение возникло до этой даты, когда такой обязанности законом предусмотрено не было.

Руководствуясь общим принципом недопустимости обратной силы законодательства, мы можем ответить на вопрос, как быть, например, если из двоих существующих наследников наследник второй очереди стал наследником третьей, и наоборот? Так как круг наследников определяется на день смерти наследодателя, то, поскольку закон не предусматривает обратной силы изменений, наследниками будут только те, кто были таковыми до 3 февраля 2007 г., то есть к наследованию будет призвано лицо, являвшееся наследником второй очереди по прежнему законодательству. Действовавшее до 3 февраля 2007 года законодательство делило наследников по закону на шесть очередей, каждой из которых была посвящена самостоятельная статья ГК (ст. ст. 1061-1066 ГК). В новой редакции ГК исключены из ГК ст. ст. 1065 и 1066, перечислявшие наследников пятой и шестой очередей, а ст. 1064 ГК, прежде именовавшаяся «Четвертая очередь наследников по закону», получила название «Наследники последующих очередей». В соответствии со ст. 1064 ГК при отсутствии наследников первых трех очередей к наследованию по закону призываются последовательно наследники с четвертой по седьмую очередь. Кроме того, в ст. 1068 ГК называются наследники восьмой очереди. В настоящее время к наследникам относятся: первая очередь - дети, в том числе родившиеся живыми после его смерти, супруг (супруга) и родители; вторая - полнородные и неполнородные братья и сестры, а также его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери; третья - родные дяди и тети; четвертая - прадедушки и прабабушки; пятая - дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки), и родные братья и сестры дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); шестая - дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети); седьмая - сводные братья и сестры, пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, если они совместно проживали с наследодателем одной семьей не менее десяти лет; восьмая - нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону со второй по седьмую очереди, не менее одного года до смерти наследодателя, проживавшие с наследодателем и находившиеся на его иждивении. Для распределения наследников по очередям от четвертой до шестой установлен единый принцип: степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит. Речь идет именно о наследниках четвертой, пятой и шестой очередей, потому что этот принцип не может быть применен к наследникам, третьей очереди - родным дядям и тетям, относящимся также к третьей степени родства, как и наследники четвертой очереди. В число наследников включены пасынки и падчерицы, которые ранее к числу наследников по закону не относились. В нынешней четвертой очереди наследуют прабабушки и прадедушки, ранее в эту очередь попадали родственники до шестой степени родства - двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные дяди и тети и т.д., то есть те лица, которые сейчас относятся к пятой и шестой очередям. Сводные братья и сестры, отчим и мачеха, наследовавшие ранее в пятую очередь, отнесены теперь к седьмой очереди, которая дополнена еще и пасынками, и падчерицами. К шестой очереди относились нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Теперь наследование нетрудоспособными иждивенцами изменилось. Они разделены на две группы. В первую группу входят те из них, которые относятся к наследникам по закону, но не входят в круг наследников, призываемых к наследству, то есть являются наследниками, например, четвертой очереди, в то время как к наследству призываются наследники второй очереди. Если эти лица находились не менее года до смерти наследодателя на иждивении последнего, то независимо от того, проживали они с ним или нет, они наследуют вместе и наравне с наследниками очереди, призываемой к наследству. Во вторую группу включены нетрудоспособные иждивенцы, не входящие вообще в круг наследников по закону. Для них имеет факт (кроме иждивения) совместного проживания с наследодателем. Эти лица при отсутствии других наследников наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Из статьи 1068 ГК исключен пункт 3, предусматривавший, что лица, призываемые к наследству как иждивенцы, при наличии других наследников по закону наследуют не более одной четвертой части наследства.

В новой редакции ГК РК раскрывается понятие наследования по праву представления: «1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1061, п. 2 ст. 1062 и п. 2 ст. 1063 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну. 2. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии со ст. 1045 настоящего Кодекса». Раньше обязательным условием наследования по праву представления являлась смерть наследника до смерти наследодателя, а точнее, до дня смерти наследодателя, потому что если смерть наследника наступила за некоторое время до времени смерти наследодателя, но в пределах этих же суток, то наследование по праву представления исключалось. По новой редакции доля наследника по закону переходит по праву представления, так же если он умер одновременно с наследодателем. Поэтому, например, если в результате несчастного случая в один день умерли два родных брата, у которых не было других наследников по закону, кроме двоих детей у одного из братьев, то, если этот факт имел место до 3 февраля 2007 г., наследство открывалось после каждого из братьев, и имущество бездетного брата становится выморочным. Если факт такой смерти имел место после этой даты, имущество бездетного брата переходит по праву представления детям последнего. Один и тот же наследник может одновременно отвечать требованиям, предъявляемым к наследникам по праву представления и к лицу, призываемому к наследству в качестве иждивенца наследодателя. Так, в силу п. 2 ст. 1068 ГК нетрудоспособные лица, относящиеся к числу наследников по закону, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют вместе с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Завершением развития наследственного правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель. Если в прежней редакции ст. 1072 ГК называлась «Общие положения», то теперь она именуется «Принятие наследства».

За различной терминологией кроются принципиально иные подходы к наступлению наследственного правопреемства. По прежнему законодательству наследник автоматически приобретал право на причитающееся ему наследство со времени открытия наследства. ГК РК до произведенных изменений не знал приобретения наследства путем совершения специального акта принятия. Новая редакция, подобно законодательству России, Украины, Беларуси, Таджикистана, связывает приобретение права на наследство с принятием наследства.

Принятие наследства - это односторонняя сделка. Следовательно, установление факта принятия наследства означает, что имел место факт совершения такой сделки. До внесения в ГК рассматриваемых изменений в казахстанской судебной практике были широко представлены дела об установлении факта принятия наследства. Но эта практика не соответствовала законодательству, ибо она не знала такой сделки, как принятие наследства (наследство приобреталось автоматически со дня смерти наследодателя), а признавало лишь один факт: относится ли данное лицо к разряду наследников, призываемых к наследству, или нет, и устанавливаться мог только этот факт. Теперь эта практика приобретает под собой юридическую почву, и решения об установлении факта принятия наследства будут отвечать действующему законодательству. Итак, для приобретения наследства наследник должен его принять, и лишь для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. Статья 1072 ГК предусматривает, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

ГК дополнен новыми ст. ст. 1072-1, 1072-2, 1072-3, 1072-4. Они регламентируют способы принятия наследства, срок его принятия и наследственную трансмиссию. К способам принятия наследства ст. 1072-1 ГК относит подачу по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенности не требуется. Следующим способом приобретения наследства является его фактическое принятие. Статья 1072-1 ГК называет некоторые действия наследника, свидетельствующие о фактическом принятии наследства: вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества; оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денег. Перечень этих действий не является исчерпывающим.

Изменения наследственного законодательства, вернув правило о приобретении наследства путем его принятия, возвратили также прежний срок для его принятия, равный шести месяцам со дня открытия наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой смерти гражданина или объявления его умершим наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, непринятия наследства другим наследником или устранения от наследования наследника по основаниям, установленным ст. 1045 ГК, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник пропустил этот срок по уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1072-3 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли в соответствии со ст. 1069 настоящего Кодекса не переходит к его наследникам». В силу статьи 10 40 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее по тексту ГК РК) состав наследства входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. Следует иметь в виду, что в состав имущества наследодателя входит и право зарегистрировать права на недвижимое имущество и может быть осуществлено наследниками, когда наследодатель умер, не успев зарегистрировать свои права. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок в Казахстане носит явочный характер.

Таким образом, законодательство о наследовании дает возможность сочетать права гражданина по распоряжению своей собственностью с интересами его семьи и лиц, материально с ним связанных; каждому гражданину предоставляется право распоряжаться своим имуществом, завещать его не только членам семьи, но и любому иному лицу, а также государству, кооперативам и общественным объединениям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Конституции каждому гражданину гарантируется судебная защита прав и свобод, в том числе и защита их наследственных прав посредством гражданского судопроизводства.