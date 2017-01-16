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Новости за сегодня

Назначения в «Қазақстан темір жолы»

 

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 11.01.2017 года №8 назначен на должность советника Президента Аманжол Истолеуович Ибрагимов

Приказом Президента акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Алпысбаева К.К. от 11.01.2017 года №7 назначен на должность советника Президента Нугманов Бахытжан Байшуринович

16 января 2017, 11:33
Источник, интернет-ресурс: АО «НК «КТЖ»

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