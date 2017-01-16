В ЗКО женщина погибла от отравления угарным газом после визита газовиков
16 января 2017, 11:37
Вместе с ней отравились двое ее малолетних детей, которых врачам удалось спасти.
В городе Аксай женщина погибла от угарного газа после того, как накануне дымоход в ее доме прочистили газовики, сообщает "Уральская неделя".
Трагедия произошла 10 января. 37-летнюю Алмагуль Рамазанову с признаками отравления угарным газом доставили в районную больницу. Не приходя в сознание, женщина скончалась. Двоих близнецов 2013 года рождения, которые также находились дома, врачи спасли.
Как сообщил родственник погибшей Сагат Бурбаев, за день до происшествия в доме Рамазановой газовики производили продувку дымохода.
По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело. В рамках преследования задержаны двое сотрудников ТОО «ОралГазАймак» — Онсапар Аккалиева и Айдарбек Бактыгалиев. Также, изъято оборудование, которым газовики прочищали дымоход.
Екатерина Литвякова
Фото с сайта uralskweek.kz
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