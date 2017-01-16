Депутат Карагусова: От штрафов часто страдают добросовестные налогоплательщики

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам совершенствования налогового и таможенного администрирования председатель комитета мажилиса по финансам и бюджету Гульжан Карагусова возмутилась существующей в стране практикой наложения штрафов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Не секрет, что одним из источников пополнения доходов является пагубная практика наложения штрафов, которые являются деструктивным механизмом во взаимоотношениях государства с налогоплательщиками. По итогам 2015 года суммы поступлений в доходную часть республиканского бюджета в виде штрафов, налагаемых Комитетом государственных доходов, по сравнению с 2014 годом превысили 45 процентов. В 2014 году - 2,6 млрд тенге, в 2015 - 4,8 млрд тенге, по данным отчета правительства. За такой короткий период времени все наши налогоплательщики стали нарушителями?» - сказала она.





Практика показывает, что от штрафов часто страдают добросовестные налогоплательщики, отметила Г.Карагусова.





«К сожалению, практика показывает, что от штрафов часто страдают добросовестные налогоплательщики, допустившие незначительные ошибки в исчислении налогов или несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Множественные факты применения наказания налогоплательщиков по причине неэффективного функционирования электронных программ самих налоговых органов», - указала депутат.





«Нередки случаи, когда предъявляемые штрафы противоречат самому Налоговому кодексу и международным договорам, конвенциям в этой сфере. Но доказательств они принимать во внимание не хотят и отправляют дело в суд. А почему добросовестный налогоплательщик должен доказывать безграмотность налогового инспектора? А это время, в течение которого они отчитаются, что план выполнен. А какими методами никого не интересует», - подчеркнула Карагусова.





При этом она отметила, что «порой налагаемые на налогоплательщиков суммы штрафов несоизмеримы с их доходами».





«Нашим налогоплательщикам приходится пройти «семь кругов ада», чтобы доказать свою правоту! А ведь во всех развитых странах, в число которых мы стремимся, придерживаются принципа презумпции невиновности. Применение штрафных санкций должно быть крайней мерой, когда от действия или бездействия отдельно взятых налогоплательщиков причинен ущерб. Наша цель - работать в соответствии с принципами ОЭСР и войти в число развитых стран», - пояснила парламентарий.





В заключение депутат добавила, что штрафы - это в то же время показатель неэффективности работы налоговых органов, главной целью должна быть помощь налогоплательщикам в исполнении своей конституционной обязанности. «Президент Нурсултан Назарбаев неоднократно ставит задачу - создать такие условия, чтобы комфортно было платит налоги, чем от них уклоняться», - заключила Г. Карагусова.





Автор Ксения Давыдова, Астана