Школьник узнал о гибели семьи при крушении Boeing в Бишкеке, когда пришёл домой
16 января 2017, 11:49
Скорая продолжает прибывать на место крушения. Помощь требуется, в том числе, родственникам жертв авиакатастрофы, которые узнали о гибели близких, придя домой.
Школьник узнал о том, что его семья погибла под обломками рухнувшего возле аэропорта Манас Boeing, когда вернулся с занятий. Об этом сообщили очевидцы, сообщает kabarlar.org.
— Третьеклассник встал рано утром и отправился в школу, которая находится в соседнем селе. Вся его семья в тот момент находилась дома и погибла под обломками Boeing, — сказали очевидцы.
Напомним, грузовой самолёт Boeing перевозчика Turkish Airlines рухнул при заходе на посадку недалеко от аэропорта Манас в Бишкеке. В результате авиакатастрофы разрушено 15 домов. Согласно последним данным, погибло 34-35 человек. Среди жертв крушения есть несовершеннолетние. Травмы различной степени тяжести получили не менее восьми человек. Для получения оперативной информации создана служба оперативного реагирования «112» по авиационной катастрофе, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области.
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