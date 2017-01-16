Школьник узнал о гибели семьи при крушении Boeing в Бишкеке, когда пришёл домой





— Третьеклассник встал рано утром и отправился в школу, которая находится в соседнем селе. Вся его семья в тот момент находилась дома и погибла под обломками Boeing, — сказали очевидцы.





Напомним, грузовой самолёт Boeing перевозчика Turkish Airlines рухнул при заходе на посадку недалеко от аэропорта Манас в Бишкеке. В результате авиакатастрофы разрушено 15 домов. Согласно последним данным, погибло 34-35 человек. Среди жертв крушения есть несовершеннолетние. Травмы различной степени тяжести получили не менее восьми человек. Для получения оперативной информации создана служба оперативного реагирования «112» по авиационной катастрофе, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области.