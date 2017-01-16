Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы
16 января 2017, 11:50
Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии.
Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим, сообщается на сайте Президента Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта “Манас” и распорядился оказать им материальную помощь. Глава государства распорядился также оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья пострадавшим в результате авиакатастрофы.
Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы.
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Фото: Sputnik Кыргызстан
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