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Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы

16 января 2017, 11:50

Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии.


Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим, сообщается на сайте Президента Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта “Манас” и распорядился оказать им материальную помощь. Глава государства распорядился также оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья пострадавшим в результате авиакатастрофы.

Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы.

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Фото: Sputnik Кыргызстан

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