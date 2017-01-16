Ярослава Шведова проиграла в первом круге Australian Оpen

С 16 по 29 января в Мельбурне состоится первый турнир серии «Большого шлема» Australian Open.

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает сообщает Zakon.kz





В матче первого раунда турнира серии «Большого шлема» казахстанка упустила представительнице Румынии Ирине-Камелии Бегу. Первый сет остался за отечественной спортсменкой, в последующих двух сетах сильнее оказалась румынская теннисистка.





Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии-2017 года составил более 36 млн долларов США. По сравнению с прошлым годом общий призовой фонд вырос на 14%. Победители Открытого чемпионата Австралии в мужском и женском одиночных разрядах получат по $ 2,68 млн, финалисты — по $ 1,34 млн. Игроки, уступившие в первом круге Australian Open 2017 года, получат по $ 36 тыс.







