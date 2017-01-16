В Казахстане ожидаются умеренные морозы без осадков

Антициклон, сместившийся на Казахстан, сохранит своё влияние в предстоящие трое суток , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Синоптики отмечают, что умеренные морозы без осадков ожидаются в большинстве областей республики, температура воздуха предполагается около нормы, местами на 1-2º ниже нормы.





Лишь на западе и юге, с приближением атмосферных фронтов, 18 и 19 января ожидаются местами снег, туман, на юге гололёд.



