В Казахстане ожидаются умеренные морозы без осадков
16 января 2017, 11:55
На погоду влияет антициклон.
Антициклон, сместившийся на Казахстан, сохранит своё влияние в предстоящие трое суток, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Синоптики отмечают, что умеренные морозы без осадков ожидаются в большинстве областей республики, температура воздуха предполагается около нормы, местами на 1-2º ниже нормы.
Лишь на западе и юге, с приближением атмосферных фронтов, 18 и 19 января ожидаются местами снег, туман, на юге гололёд.
Фото: friends.kz
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