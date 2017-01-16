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В Казахстане ожидаются умеренные морозы без осадков

16 января 2017, 11:55

На погоду влияет антициклон.


Антициклон, сместившийся на Казахстан, сохранит своё влияние в предстоящие трое суток, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Синоптики отмечают, что умеренные морозы без осадков ожидаются в большинстве областей республики, температура воздуха предполагается около нормы, местами на 1-2º ниже нормы.

Лишь на западе и юге, с приближением атмосферных фронтов, 18 и 19 января ожидаются местами снег, туман, на юге гололёд.

Фото: friends.kz

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