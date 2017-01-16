Mazda лишит бензиновый мотор свечей зажигания

Похоже, что Mazda пока не готова отказаться от привычных двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических. Инженеры компании делают всё от них зависящее, чтобы продлить жизнь ДВС, и, похоже, они вот-вот сделают ещё один важный шаг вперёд, сообщает kolesa.kz





Все моторы компании на сегодняшний день имеют очень высокую степень сжатия (14:1). Однако в новом двигателе, который появится на рынке в 2018 году, этот показатель планируют довести до 18:1. А это уже территория дизелей. С ними бензиновый агрегат будет объединять ещё одна особенность — отсутствие свечей зажигания.





Поджигать топливно-воздушную смесь планируется не от искры, а путём самовоспламенения за счёт высокой температуры в камере сгорания, возникающей из-за высокого давления. Как уверяют инженеры, мотор станет более экологичным и экономичным. По сравнению с аналогичным 1.5-литровым рядником современной Mazda3 новинка гарантирует 30%-е снижение расхода (3.3 литра на 100 км).