Подробности крушения самолета под Бишкеком
16 января 2017, 12:04
Воздушное судно пролетело посадочную полосу, фюзеляжем зацепило забор и упало на дачный поселок близ аэропорта «Манас».
Председатель комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов сообщил ИА «24.kg» некоторые подробности крушения самолета.
По его данным, воздушное судно пролетело посадочную полосу, фюзеляжем зацепило забор и упало на дачный поселок близ аэропорта «Манас».
По его словам, он провел с коллегами по комитету небольшое совещание. Они обсудили со специалистами из Агентства гражданской авиации крушение самолета.
«По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Сейчас там пожар, возгорание ликвидируют. Точных данных о погибших нет», - рассказал Марат Аманкулов.
«Погибли наши граждане. Это огромная трагедия. Конечно, мы примем решение о компенсации. Завтра у нас заседание комитета. Мы вынесем вопрос на обсуждение. Сейчас нужно выяснить причины аварии. Как нам сказали специалисты, в этих же погодных условиях посадку совершали другие самолеты. Почему не смог приземлиться «Боинг-747», непонятно», - добавил депутат.
В результате падения грузового судна погибли, по предварительным данным, 32 человека, включая членов экипажа.
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