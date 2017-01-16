Подробности крушения самолета под Бишкеком

Председатель комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов сообщил ИА « 24.kg » некоторые подробности крушения самолета.





По его данным, воздушное судно пролетело посадочную полосу, фюзеляжем зацепило забор и упало на дачный поселок близ аэропорта «Манас».





По его словам, он провел с коллегами по комитету небольшое совещание. Они обсудили со специалистами из Агентства гражданской авиации крушение самолета.





«По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Сейчас там пожар, возгорание ликвидируют. Точных данных о погибших нет», - рассказал Марат Аманкулов.





«Погибли наши граждане. Это огромная трагедия. Конечно, мы примем решение о компенсации. Завтра у нас заседание комитета. Мы вынесем вопрос на обсуждение. Сейчас нужно выяснить причины аварии. Как нам сказали специалисты, в этих же погодных условиях посадку совершали другие самолеты. Почему не смог приземлиться «Боинг-747», непонятно», - добавил депутат.





В результате падения грузового судна погибли, по предварительным данным, 32 человека , включая членов экипажа.



