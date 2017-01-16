Деловая активность предприятий промышленности и торговли

Руководители промышленных предприятий отметили в IV квартале 2016г. по сравнению с ІІI кварталом 2016г. уменьшение спроса на готовую продукцию и объемов производства.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий изменение деловой активности составил (+2%).

По оценкам большинства руководителей промышленных предприятий в ближайшей перспективе ожидается ухудшение финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с текущим моментом.

По оценкам руководителей предприятий торговли деловая активность в IV квартале 2016г. по сравнению с III кварталом 2016г. уменьшилась.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность опрошенных предприятий торговли в IV квартале 2016г. по сравнению с III кварталом 2016г. уменьшился на 15 процентных пункта и составил (-18%).

64% предприятий ожидают неизменность финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с текущим моментом, 9% - улучшение и 23% - ухудшение.

Индекс предпринимательской уверенности предприятий промышленности рассчитывается как среднее арифметическое «балансов» оценок уровня фактически сложившегося спроса и запасов готовой продукции (последний - с обратным знаком), а также ожидаемых изменений объемов производства, в процентах.

Индекс предпринимательской уверенности предприятий торговли рассчитывается как среднее арифметическое «балансов» оценок уровня фактически сложившегося экономического положения и складских запасов (последний - с обратным знаком), а также ожидаемых изменений экономического положения, в процентах. Под балансом следует понимать разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» того или иного показателя хозяйственной деятельности обследуемого предприятия, в процентах.