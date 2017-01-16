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Новости за сегодня

Генеральный Прокурор РК принял участие в торжественном мероприятии по случаю 295-летия органов прокуратуры РФ

 

12 января 2017 года Генеральный Прокурор Казахстана Жакип Асанов принял участие на торжественном мероприятии в Кремлевском дворце, приуроченном к 295-летнему юбилею со дня образования органов прокуратуры Российской Федерации.

В рамках мероприятия Жакип Асанов провел встречу с Генеральным прокурором России Юрием Чайкой, в ходе которой он отметил высокий уровень сотрудничества органов прокуратур Казахстана и России, а также налаженную и эффективную совместную работу прокуратур приграничных областей.

Генпрокурор Казахстана встретился также с руководителями органов прокуратуры и юстиции Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана Узбекистана, Армении, Кипра и других стран.

В ходе встреч обсуждены перспективы дальнейшего развития двухсторонних отношений в сферах международно-правового сотрудничества и борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Кроме того, с 12 по 13 января 2017 года Генеральный Прокурор Жакип Асанов принял участие в VIII Гайдаровском форуме. Форум проводился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Состоялись переговоры Генерального Прокурора с руководителями аппарата Правительства РФ, ответственными за внедрение проектного управления, Андреем Слепневым и Андреем Бадином.

Кроме того, 13 января 2017 года состоялись встречи Генерального Прокурора Жакипа Асанова с руководителем Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (http://ac.gov.ru/) Константином Носковым, его заместителем Михаилом Прядильниковым, а также с руководством Сбербанка России.

Участники встреч обсудили актуальные проблемы реализации проектов в госорганах и госкомпаниях и выразили намерение о заключении Меморандума о сотрудничестве. По мнению участников встреч, подписание соглашения придаст импульс будущему партнерству в области внедрения проектного управления в деятельность органов прокуратуры.

16 января 2017, 12:09
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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