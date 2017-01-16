Скончался легенда мирового реслинга Джимми Снука

16 января 2017, 12:21

Рестлер никогда не покидал ринг, не сделав жеста «I love you» своим поклонникам.


Профессиональный американский рестлер, многократный чемпион мира Джеймс Уилльям Рэйхер ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом в воскресенье сообщила его дочь Тамина, разместив в Instagram фотографию с подписью "Я люблю тебя, папа".

I LOVE YOU DAD #FOREVERMYDAD #RestWell #FamiliesAreForever #BestDad #SnukaLegacy

Фото опубликовано SaronaSnuka (@saronasnukawwe) Янв 15 2017 в 11:19 PST


Рестлер выступал под псевдонимом Джимми «Суперфлай» Снука.В последнее время спортсмен боролся с серьезным недугом. Врачи прогнозировали, что реслер не проживет более полугода.

Халк Хоган и Дуэйн "Скала" Джонсон выразили в социальных сетях сожаления по поводу смерти коллеги по цеху.



Снука выступал во многих промоушенах в 1970-х и 1980-х годах, но наибольшую известность получил выступая в World Wrestling Federation в середине 1980-х. В 1996 году он был включен в Зал славы WWE. Рестлер никогда не покидал ринг, не сделав жеста «I love you» своим поклонникам.



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