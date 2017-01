Скончался легенда мирового реслинга Джимми Снука

Профессиональный американский рестлер, многократный чемпион мира Джеймс Уилльям Рэйхер ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом в воскресенье сообщила его дочь Тамина, разместив в Instagram фотографию с подписью "Я люблю тебя, папа".

Рестлер выступал под псевдонимом Джимми «Суперфлай» Снука.В последнее время спортсмен боролся с серьезным недугом. Врачи прогнозировали, что реслер не проживет более полугода.

Халк Хоган и Дуэйн "Скала" Джонсон выразили в социальных сетях сожаления по поводу смерти коллеги по цеху.

Our family @TaminaSnuka asked me to share the sad news that her dad Jimmy Snuka has just passed away. Alofa atu i le aiga atoa. #RIPSuperfly