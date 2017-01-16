Скончался легенда мирового реслинга Джимми Снука

Рестлер никогда не покидал ринг, не сделав жеста «I love you» своим поклонникам.

Профессиональный американский рестлер, многократный чемпион мира Джеймс Уилльям Рэйхер ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом в воскресенье сообщила его дочь Тамина, разместив в Instagram фотографию с подписью "Я люблю тебя, папа".





I LOVE YOU DAD #FOREVERMYDAD #RestWell #FamiliesAreForever #BestDad #SnukaLegacy Фото опубликовано SaronaSnuka (@saronasnukawwe) Янв 15 2017 в 11:19 PST





Рестлер выступал под псевдонимом Джимми «Суперфлай» Снука.В последнее время спортсмен боролся с серьезным недугом. Врачи прогнозировали, что реслер не проживет более полугода.





Халк Хоган и Дуэйн "Скала" Джонсон выразили в социальных сетях сожаления по поводу смерти коллеги по цеху.

Our family @TaminaSnuka asked me to share the sad news that her dad Jimmy Snuka has just passed away. Alofa atu i le aiga atoa. #RIPSuperfly — Dwayne Johnson (@TheRock) 15 января 2017 г.







RIP Superfly. Only love HH — Hulk Hogan (@HulkHogan) 15 января 2017 г.





Снука выступал во многих промоушенах в 1970-х и 1980-х годах, но наибольшую известность получил выступая в World Wrestling Federation в середине 1980-х. В 1996 году он был включен в Зал славы WWE. Рестлер никогда не покидал ринг, не сделав жеста «I love you» своим поклонникам.





