Судья Верховного Суда: Законность и обоснованность выносимых судебных актов позволят в полной мере обеспечить защиту законных прав и интересов граждан и юридических лиц

В работе прошедшего в Жамбылском областном суде расширенного совещания судей области по итогам отправления правосудия судами региона в 2016 году принял участие судья Верховного Суда Акылтай Касимов.

Открывая совещание, председатель областного суда Рустем Алчинбаев отметил, что деятельность судов области была направлена исключительно на обеспечение качественного отправления правосудия, искоренение волокиты, укрепление доверия граждан к судебной системе, а также на выполнение задач, поставленных Главой государства на VII съезде судей республики и в Плане Нации. Судейский корпус области провел ряд значительных мероприятий по реализации Плана Нации и реформированию судебной системы.

С докладами об итогах отправления правосудия судами области выступили председатели судебных коллегий Жомарт Рустимбеков и Нурмухаммат Абидов, озвучив статистические данные по итогам работы за 2016 год. Так, согласно статистическим данным в минувшем году окончено производством 31 886 гражданских дела, из которых с вынесением решения рассмотрено 16 490, из них отменено в апелляционном порядке - 25 решений или 0,2 %, изменено - 111 или 0,7 %. В 2016 году в суды области поступило на рассмотрение 2 065 уголовных дел. Из них с вынесением приговора рассмотрено 1 570 в отношении 1 794 лиц, прекращено 347 - в отношении 435 человек. Всего осуждено 1 742 лица, из них к реальному лишению свободы - 548 (31,4%), к условному осуждению - 284 (16,3%), к иным видам наказания, кроме лишения свободы - 883 (50,7%), к освобождению от наказания (применена ст.65,69 УК РК) - 16, к освобождению от наказания по амнистии - 10, 1 лицо освобождено от уголовной ответственности в связи со смертью. Всего оправдано 52 человек (2,9 % от общего количества лиц, в отношении которых вынесены приговоры 1 794 лицам).

О работе комиссии по судебной этике выступил председатель комиссии А.Тлепов. С информацией о поступивших жалобах на действия судей выступил судья областного суда М.Атибеков. Об основных результатах деятельности Администратора судов по области по итогам 12 месяцев, доложил А.Кулдуйсенов. Он проинформировал о проведенной работе по созданию надлежащих организационных, материально-технических условиях для отправления правосудия судами области. На совещании заслушаны выступления председателей районных и приравненных к ним судов о проделанной работе. Тщательно обсуждены недостатки и нарушения, допущенные судами за отчетный период.

Выступая на совещании, судья Верховного Суда А.Касимов определил приоритетные направления в работе, призвал судей и председателей судов к еще более результативной работе, направленной как на совершенствование сроков рассмотрения дел, использовании в работе новых технологий, так и на повышение качества отправления правосудия. Он подчеркнул, что законность и обоснованность выносимых судебных решений и приговоров позволят в полной мере обеспечить защиту законных прав и интересов граждан и юридических лиц. Он также проинформировал о законопроектах, которые сейчас находятся на стадии принятия в Мажилисе Парламента.

В завершении совещания, председатель областного суда поблагодарил судейский корпус региона за проделанную работу и поставил ряд конкретных задач для обеспечения верховенства Закона в новом году.

В рамках расширенного совещания по итогам 2016 года были избраны члены Комиссии по судейской этике Жамбылского областного филиала Союза судей, прошло награждение по отдельным номинациям: «Лучшая канцелярия суда», «Лучший наставник» и т.д.